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福利機構回饋金算法不一致 審計處要北市府檢討究責

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市議會審議市府決算。記者楊正海／攝影
北市議會審議市府決算。記者楊正海／攝影

北市社會局委託經營管理的福利機構，應依房地出租租金計收權利金，但台北市議員李慶元發現有福利機構，在計算權利金跟回饋金時，僅交房租卻未交地租，曾有養護中心未交金額達900萬，市府還每年補助，恐違反北市市有財產委託經營管理自治條例。對此，審計部台北市審計處坦言社會局計算方法不一致，已要求檢討。

審計處長王挺龍指出，針對社會局所有委外經營的福利機構，已全面做一次專案調查，調查也有發現有一些福利機構，計算權利金跟回饋金時，算法不一致，目前還沒有結案，會繼續做追蹤處理。

社會局委託民間經營管理案，權利金或回饋金的計算，應符合臺北市市有財產委託經營管理自治條例之規定，但李慶元說，社會局從109年至今，還是沒改善，有的機構一年短收甚至達900多萬，隨著公告地價不段調漲，會愈來愈高，審計單位應有相關作為。

李慶元指出，曾有機構到現在為止欠了2200多萬，這只是這3年來的數字，若20多年來都是這樣，市府短收的就不2千多萬，如果一年用600萬算的話，市庫短收的金額是上億。

王挺龍指出，議員所指的案例，社會局作法上有一些疏漏，已經請社會局做責任檢討，社會局經過3次申覆，打算在今年合約結束時，重新針對就執行上缺失部分，重新招標。

社會局長周榆修表示，對於短收部分，已經委託會計師事務所進行檢視，而且有的約是明年才到期，但市府今年就會用新的計算方式，重新招標。至於過去的簽約方式，審計處也要求追究責任，會依府內程序來究責。

社會局表示，111年度辦理財務分析評估委託研究案，已建立公辦民營老人福利機構收費標準、權利金及回饋金計算方式之模式，以作為委託經營管理案件的依循，社會局更委託外部團隊及專家辦理「公辦民營老人福利機構及老人住宅（公寓）財務分析」，希望制定合理的收費標準，兼顧政府收入，並吸引更多廠商投標。

北市 李慶元 理財

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