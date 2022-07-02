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北捷車廂座椅廣告破壞美觀？議員批：市府想錢想瘋了

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北捷車廂座椅廣告破壞美觀？議員批：市府想錢想瘋了

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
有捷運通勤族反映部份北捷列車廣告破壞列車車廂美學。圖／議員陳怡君提供
有捷運通勤族反映部份北捷列車廣告破壞列車車廂美學。圖／議員陳怡君提供

台北市議員陳怡君今指出，近日有捷運通勤族反映，部份北捷列車偷偷的新增搶錢廣告，且不惜破壞列車車廂美學，北市府根本是想錢想瘋了，直言如此的行銷方式既無效益，又破壞城市美學。不過，北捷表示，捷運廣告朝向更多元更活潑方式呈現，歡迎民眾踴躍搭乘。

陳怡君說，北捷為了搶錢，最近在一些列車椅背上貼上像貼紙的小廣告，這樣的廣告不但沒有效益，反而破壞車廂美觀。更矛盾的是，該廣告原本是要給乘客觀看的，結果乘客一進車廂坐在位置上，正好遮蓋住廣告，形成「滿車看不到、空車無人看」最沒創意又無效益的廣告。

陳怡君說，這些貼在椅背上五花八門的廣告，跟捷運車廂內的色系很不搭調，各式各樣的產品都有，從空壓機到衛浴品牌，甚至還有按摩椅，但由於廣告版面太小，有些紅色的告示廣告貼在椅背，還會讓長輩質疑座椅椅背警示有問題不能乘坐，這樣的混淆視聽讓長輩感到困擾。

陳怡君認為，關於大眾運輸的廣告行銷，國外有很多富創意的做法，市府應該尊重通勤族的感受，不要把捷運座椅當電線桿亂張貼廣告，也呼籲北捷應該拿出真正的創意來說服受眾，也不要讓買廣告的廣告商未獲廣告效益。

對此，北捷表示，每月向廣告代理商收取固定租金，約1150萬到1200萬，列車椅背為廣告代理商所提出的列車創意廣告，一列車約張貼250張椅背廣告靜電貼膜，目前共有13列車上刊，檔期至7月底。

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