最美三貂嶺自行車道第2階段可騎 侯友宜試乘拍鏡面照

塵封37年的舊三貂嶺及三瓜子隧道，經新北市工務局3年的努力改造為行車道，市長侯友宜今天騎乘自行車視察後宣布，明天起開放民眾試體驗2個月，藉由三貂嶺隧道串聯瑞芳、雙溪兩地觀光路線。由於初期沒有開放騎乘，只能用牽的過隧道，引起民眾質疑。市府表示，第二階段即可開放部分路段騎乘。

侯友宜走出隧道口說，「真的名不虛傳」，被問到只能用牽的如何叫自行車道？他說，目前在試營運階段，會用多元化的試營運方式，找出最適的方式，到隧道內可以參觀可以安全，並靜下心來用觀光休閒的方式走過這最長的隧道。

市府表示，第一階段網路預約試體驗至7月15日止已經額滿，3日起開放第二階段預約，每梯次入場人數為40人，不同梯次分別由牡丹及三貂嶺進入，並採單向進出管制，除鏡面水池區域及壁掛棧橋外，單進單出自可以騎乘方式體驗。

舊三貂嶺隧道位於台鐵宜蘭支線與平溪線分岔點，總長約3.19公里、總經費3.1億，連結猴硐至三貂嶺與牡丹至貢寮，東、西兩大遊憩景點，讓民眾一邊騎乘自行車，一邊感受體驗自然美景，並自由選擇前往欣賞山景或海景。

舊三貂嶺及三瓜子隧道採用鋼筋鋪設的自行車道，讓隧道維持既有的神秘原始樣貌、隧道壁體滲流下的泉水，在三瓜子隧道盡頭前形成一幅鏡面水池倒映的畫面，成為最夯的打卡景點。侯友宜今天也在鏡面前學網紅擺各種姿勢拍照。

市府說，目前自行車道開放牡丹、三貂嶺雙邊通行，但是從進入隧道至西棧橋這段行程，安全考量自行車需要採用牽引方式通行。