快訊

影／鐵達尼號2.0！郵輪海上撞冰山 他在船上全程錄下

聽新聞
test
0:00 / 0:00

最美三貂嶺自行車道第2階段可騎 侯友宜試乘拍鏡面照

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
最美三貂嶺自行車道第2階段可騎，侯友宜試乘拍鏡面照。圖／新北市政府提供
最美三貂嶺自行車道第2階段可騎，侯友宜試乘拍鏡面照。圖／新北市政府提供

塵封37年的舊三貂嶺及三瓜子隧道，經新北市工務局3年的努力改造為行車道，市長侯友宜今天騎乘自行車視察後宣布，明天起開放民眾試體驗2個月，藉由三貂嶺隧道串聯瑞芳、雙溪兩地觀光路線。由於初期沒有開放騎乘，只能用牽的過隧道，引起民眾質疑。市府表示，第二階段即可開放部分路段騎乘。

侯友宜走出隧道口說，「真的名不虛傳」，被問到只能用牽的如何叫自行車道？他說，目前在試營運階段，會用多元化的試營運方式，找出最適的方式，到隧道內可以參觀可以安全，並靜下心來用觀光休閒的方式走過這最長的隧道。

市府表示，第一階段網路預約試體驗至7月15日止已經額滿，3日起開放第二階段預約，每梯次入場人數為40人，不同梯次分別由牡丹及三貂嶺進入，並採單向進出管制，除鏡面水池區域及壁掛棧橋外，單進單出自可以騎乘方式體驗。

舊三貂嶺隧道位於台鐵宜蘭支線與平溪線分岔點，總長約3.19公里、總經費3.1億，連結猴硐至三貂嶺與牡丹至貢寮，東、西兩大遊憩景點，讓民眾一邊騎乘自行車，一邊感受體驗自然美景，並自由選擇前往欣賞山景或海景。

舊三貂嶺及三瓜子隧道採用鋼筋鋪設的自行車道，讓隧道維持既有的神秘原始樣貌、隧道壁體滲流下的泉水，在三瓜子隧道盡頭前形成一幅鏡面水池倒映的畫面，成為最夯的打卡景點。侯友宜今天也在鏡面前學網紅擺各種姿勢拍照。

市府說，目前自行車道開放牡丹、三貂嶺雙邊通行，但是從進入隧道至西棧橋這段行程，安全考量自行車需要採用牽引方式通行。

工務局指出，瑞芳和雙溪地區雖然咫尺相鄰，長期以來受地形阻隔，新北市政府希望透過開闢三貂嶺舊隧道自行車道及「雙百年環線-猴硐、三貂嶺、牡丹文化敘事聚落營造計畫」，提供假日旅遊前往欣賞附近山景，或以鐵馬及鐵道為元素推出更加便捷低碳旅遊，暢遊瑞芳北海岸或貢寮東北角豐富旅行景點。

最美三貂嶺自行車道第2階段可騎，侯友宜試乘拍鏡面照。記者游明煌／攝影
最美三貂嶺自行車道第2階段可騎，侯友宜試乘拍鏡面照。記者游明煌／攝影
最美三貂嶺自行車道第2階段可騎，侯友宜試乘拍鏡面照。記者游明煌／攝影
最美三貂嶺自行車道第2階段可騎，侯友宜試乘拍鏡面照。記者游明煌／攝影
最美三貂嶺自行車道第2階段可騎，侯友宜試乘拍鏡面照。記者游明煌／攝影
最美三貂嶺自行車道第2階段可騎，侯友宜試乘拍鏡面照。記者游明煌／攝影
最美三貂嶺自行車道第2階段可騎，侯友宜試乘拍鏡面照。記者游明煌／攝影
最美三貂嶺自行車道第2階段可騎，侯友宜試乘拍鏡面照。記者游明煌／攝影
最美三貂嶺自行車道第2階段可騎，侯友宜試乘拍鏡面照。記者游明煌／攝影
最美三貂嶺自行車道第2階段可騎，侯友宜試乘拍鏡面照。記者游明煌／攝影

自行車 車道

延伸閱讀

陳家欽控徐國勇喬人事 侯友宜：警察要保有升遷完整性

恩恩爸提出國賠 爆市府內部人員早說：「你就提告吧」

防疫車次達17萬趟 侯友宜請司機看電影

恩恩爸要求國賠 侯友宜：每個生命離去我都要反省

相關新聞

五股公有市場開幕 全日營業

五股工商立體停車場1樓原為頂蓋型廣場，去年2月規畫改造為現代化市場，昨天正式開幕，整體風格設計結合在地綠竹筍文化優勢及五...

最美三貂嶺自行車道第2階段可騎 侯友宜試乘拍鏡面照

塵封37年的舊三貂嶺及三瓜子隧道，經新北市工務局3年的努力改造為行車道，市長侯友宜今天騎乘自行車視察後宣布，明天起開放民...

台北夜間照明好安心 維修保養全靠他16年經驗

負責路燈維修的王豫台從事維護路燈業務已16年，依舊有著滿滿的熱忱，並與時俱進善用路燈維修App、及時掌握路燈故障通報訊息...

北市已受理158件防疫保單申訴 法務局啟動專案辦理

國內疫情政策改為與病毒共存後，衍生出不少防疫保單爭議，北市法務局今公布，迄今已接獲158件申訴案，北市府已啟動專案辦理，...

宣傳寵物公園 新北舉辦20場免費疫苗注射

新北市動保處為鼓勵民眾家犬、貓狂犬病疫苗施打並宣傳寵物公園，將舉辦20場免費狂犬病巡迴注射。今首場在汐止寵物運動場奔跑區...

鼓勵送客到台南！旅行社、企業員工團體旅遊補助起跑

台南市觀旅局推出兩大針對旅行社團體旅遊的「台南地方產業原鄉永續小旅行振興計畫」及「企業團體福委會員工旅遊獎勵優惠計畫」。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。