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台北夜間照明好安心 維修保養全靠他16年經驗

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
王豫台的轄區範圍為中正區一帶臨近總統府、博愛特區以及中正紀念堂等重要行政機關與熱門觀光景點，是個具有16年豐富維修經驗的老師傅。圖／北市工務局提供
王豫台的轄區範圍為中正區一帶臨近總統府、博愛特區以及中正紀念堂等重要行政機關與熱門觀光景點，是個具有16年豐富維修經驗的老師傅。圖／北市工務局提供

負責路燈維修的王豫台從事維護路燈業務已16年，依舊有著滿滿的熱忱，並與時俱進善用路燈維修App、及時掌握路燈故障通報訊息，路燈遇到狀況時都能立即趕到現場，迅速恢復夜間光明。

夜晚降臨時，各式路燈照亮台北大街小巷，讓夜歸人能夠平安回家，北市公園路燈工程管理處表示，路燈之所以能夠發光保護每個地方，著實有賴於負責維修路燈的管理員。

公園處表示，夜間照明不只是城市安全的指標，更是北市街道夜景主角，路燈維護人員盡心盡力做好路燈維護的工作，讓台北的夜空繽紛明亮，也守護著用路人通行的安全。

王豫台的轄區範圍為中正區一帶臨近總統府、博愛特區以及中正紀念堂等重要行政機關與熱門觀光景點，是個具有16年豐富維修經驗的老師傅。

至今仍然依舊對維修路燈充著滿著無比的熱忱，當遇有民眾通報路燈失明案件時，都能及時掌握路燈故障通報訊息，迅速排除故障恢復夜間照明。

除了路燈巡視維修，天空纜線也是維護重點，公園處指出，每當接獲通報天空纜線雜亂或垂落時，王豫台都會至現場勘查，若屬未使用的廢棄纜線，就邀集新工處、交工處進行拆除，維持北市天際線的淨空，避免因纜線下垂或掉落所造成之交通意外。

公園處表示，民眾若發現路燈不亮，可隨時撥打市民當家熱線1999，即有專人24小時提供路燈維修服務，迅速恢復路燈正常發光。

當遇有民眾通報路燈失明案件時，王豫台都能及時掌握路燈故障通報訊息，迅速排除故障恢復夜間照明。圖／北市工務局提供
當遇有民眾通報路燈失明案件時，王豫台都能及時掌握路燈故障通報訊息，迅速排除故障恢復夜間照明。圖／北市工務局提供

北市

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