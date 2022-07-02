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北市已受理158件防疫保單申訴 法務局啟動專案辦理

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台灣各家保險公司推出防疫保單，曾吸引大批民眾前往排隊投保，不過卻因為疫情突然升溫而衍生不少保單爭議。圖／聯合報系資料照
台灣各家保險公司推出防疫保單，曾吸引大批民眾前往排隊投保，不過卻因為疫情突然升溫而衍生不少保單爭議。圖／聯合報系資料照

國內疫情政策改為與病毒共存後，衍生出不少防疫保單爭議，北市法務局今公布，迄今已接獲158件申訴案，北市府已啟動專案辦理，由專責窗口於收案後儘速移金管會處理，或依消費者申請第二次申訴由消保官安排協商，消保官將依金管會公布原則及指引協商防疫保單爭議，為消費者爭取合法權益。

北市主任消保官楊麗萍表示，金管會保險局說明，各大產險業者已在6月30日將200多萬張在途防疫險保單全數核保完畢，近期將陸續出單或回覆消費者不承保理由。北市府統計今年以來，受理防疫保單申訴案件共158件，其中3件是第二次申訴案件。申訴事由以「已通知續保但因業者問題致保單未能續約」50件、「因重複投保而遭拒保」不能續保42件占最多。

楊麗萍指出，金管會已針對防疫保單提出5大核保、理賠原則，包括核保完成保險公司需負責、保戶自選3+4有隔離處分且有隔離事實仍應理賠、產險公司已寄發續保通知書給保戶並已收取保費，保險契約即為成立等，已由金管會發布新聞稿及擬定相關原則。

北市法務局消保網已設置「防疫保單爭議專區」，提供金融消費評議中心製作防疫保單問答集、金管會防疫保單資訊等，並持續更新申訴件數與處理情形，供民眾瀏覽。

楊麗萍強調，對於防疫保單契約條款若有爭議時，依消費者保護法、金融消費者保護法及保險法等規定，契約條款如有疑義時，應為有利於消費者之解釋為原則，且不能有差別待遇，才符合誠信、公平待客原則。

北市法務局呼籲，市府基於保護消費者立場，請各產險業者針對已依消保法、金保法規定提出申訴之消費爭議案件，遵守主管機關發布之原則及法定處理期限與程序，儘速妥處，並善盡企業社會責任，依法保障保戶權益。

北市 保險 消保官

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