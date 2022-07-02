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宣傳寵物公園 新北舉辦20場免費疫苗注射

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市近期將舉辦20場寵物公園狂犬病疫苗巡迴免費注射活動。圖／新北市動保處提供
新北市近期將舉辦20場寵物公園狂犬病疫苗巡迴免費注射活動。圖／新北市動保處提供

新北市動保處為鼓勵民眾家犬、貓狂犬病疫苗施打並宣傳寵物公園，將舉辦20場免費狂犬病巡迴注射。今首場在汐止寵物運動場奔跑區施打，動保處後續將在轄內寵物公園辦理20場狂犬病疫苗巡迴注射活動。

汐止區長陳健民表示，近幾年隨著民眾飼養犬貓數增多，寵物遊憩區需求也隨之增加，寵物運動場在6月30日完工，面積約1300平方公尺，分別設有9公斤以上大型犬、小型犬使用區，主要作為犬隻奔跑區，每人最多只能攜帶2隻犬進入園區。

新北市府近年在河濱及市中心設多座寵物公園，分別落在板橋、永和、中和、蘆洲、新店、林口、石碇、土城、淡水、汐止區等，另外五股、樹林及新莊區亦規畫設置寵物公園，今年年底將計有21座寵物公園。

為提倡飼主與寵物共同遊憩，動保處除在汐止區寵物運動場辦理認養會，後續亦將在中和4號寵物公園、板橋華江寵物公園、永和綠寶石寵物公園、永和仁愛寵物公園等地，辦理20場次以上假日寵物公園狂犬病疫苗巡迴免費注射活動，時間為下午4點至6點，另寵物公園巡迴注射如遇下雨則取消。

新北市動保處表示，依照新北市動物保護自治條例飼主攜帶寵物出入公共場所，除寵物公園等專供動物使用之場所外，都必須繫上繩練。並提醒飼主依照動物保護法及動物傳染病防治條例應完成寵物登記及每年狂犬病疫苗預防注射。

免費疫苗網址: https://reurl.cc/Xj89ND

今新北市動保處於汐止寵物運動場設攤，進行免費狂犬病疫苗施打。圖／新北市動保處提供
今新北市動保處於汐止寵物運動場設攤，進行免費狂犬病疫苗施打。圖／新北市動保處提供

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