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鼓勵送客到台南！旅行社、企業員工團體旅遊補助起跑

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南最受歡迎之一的奇美博物館。圖／台南市觀旅局提供
台南最受歡迎之一的奇美博物館。圖／台南市觀旅局提供

台南市觀旅局推出兩大針對旅行社團體旅遊的「台南地方產業原鄉永續小旅行振興計畫」及「企業團體福委會員工旅遊獎勵優惠計畫」。鼓勵全台旅行業者包裝遊程送客到台南，出團時間在7月1日至12月31日的團體行程，符合至少在台南合法旅宿住宿至少一晚以上等條件就可申請。

觀旅局表示，申請者需為國內合法設立的旅行社及企業團體，以及符合「台南地方產業原鄉永續小旅行振興計畫」、「企業團體福委會員工旅遊獎勵優惠計畫」遊程規劃的條件，即可報名申請，受理至經費用罄為止。相關訊息與報名表，請至台南旅遊網查詢下載。

觀旅局長郭貞慧指出，計畫中補助景點包含台南37行政區農產品行銷活動、休閒農場、觀光工廠、觀光遊樂業、原民文化部落及WTTC安全旅遊認證戳記景點等，並推廣環保旅店和低碳餐廳，建議搭乘台南雙層巴士、火車等大眾運輸工具，體現綠色旅遊的精神，也兼顧安全旅遊品質。

郭貞慧說，下半年度是觀光產業復甦的關鍵時刻，也是旅客深入認識台灣特色旅遊的好時機，觀光旅遊局加強推廣國內旅遊，持續積極為台南觀光產業努力，期望透過低碳、綠色旅遊元素的納入，以及市府團隊與業者的努力，讓遊客可以安心旅遊的環境。

台南市觀旅局近2年推出「台南地方產業小旅行振興計畫」、「企業團體福委會員工旅遊獎勵優惠計畫」成果卓越， 前年補助8626人次，創造觀光產值約3450萬元，去年補助8546人次，創造觀光產值約3419萬元。 

今年再加碼，除了台南37區農特產、休閒農業、觀光產業以外，今年新增台南原民文化部落、水域遊憩、運動旅遊等等，希望引導旅客用不同的方式玩台南，也透過WTTC安全旅遊認證景點及豐富多元化的遊程設計，讓各位遊客每次來到台南都有嶄新的體驗。

台南 旅行社 文化部

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