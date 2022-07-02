鼓勵酒後找代駕 新北與6車隊合作 100元現金券抵車資

疫情趨緩，民眾增加外出聚餐活動頻率，新北市交通局表示，飲酒後如有旅運需要，除搭乘大眾運輸工具、改搭計程車、指定駕駛外，也可使用新北市6家業者所提供「酒後代駕」服務；其中台灣大車隊提供100元的現金抵用券，首次使用台灣代駕公司App，還可享有300元首用優惠。

新北交通局運輸管理科長林詩欽表示，酒後代駕服務是由計程車駕駛前往民眾所在地點代為開車，連人帶車安全送往指定地點；目前新北市有皇冠大車隊、大豐衛星車隊、祥賀計程車、宏仁衛星車隊、台灣大車隊、台灣代駕等6家業者提供酒後代駕服務。

林詩欽指出，酒後代駕服務業者皆會要求司機須具備職業駕照、良民證並出具相關無肇事紀錄，以安全將民眾送到家。

為鼓勵民眾多使用酒後代駕服務，目前台灣大車隊於合作餐廳通路提供面額100元的現金抵用券，民眾以現金付款時可抵用車資100元；台灣代駕除提供首次註冊民眾100元優惠劵外，另外到明年2月28日止，首次使用台灣代駕公司App，於「優惠券」功能項下輸入優惠序號「2022taipei」，即可享有300元首用優惠。

交通局表示，今年3月已立法通過酒駕加重罰則，加重汽機車駕駛人第2次酒駕「累犯」的累計期限自5年延長為10年，除公布酒駕「累犯」姓名、照片及違法事實外，還須處以罰鍰、吊銷駕照及道安講習，且無論初犯、累犯、拒測者均應吊扣汽車牌照2年，若因肇事致人重傷或死亡者，則可依規定沒入車輛；呼籲駕駛人不要心存僥倖，以身試法。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康