瑞芳騎YouBike經三貂嶺到猴硐多250？試營運不收跨區費

封閉37年的舊三貂嶺隧道經市府整修後改造成自行車道，明起為期2個月試營運，市長侯友宜今天前往視察，但立委賴品妤除質疑號稱最美自行車道卻不能騎自行車，只能徒手牽車40分鐘設計不當外，還指從瑞芳騎YouBike經「三貂嶺隧道自行車步道」到猴硐要250元，引民怨。市府交通局表示，三貂嶺隧道自行車道試營運期間不會收取跨調度費。

賴品妤昨在臉書提到，與自行車道將同時啟用的Youbike猴硐雙溪專區也引來不少民怨。「猴雙特區」的設置，導致民眾騎乘非專區的YouBike車輛停靠在專區，將多付250元調度費，就連騎去距離猴硐站點5公里外的瑞芳也不例外。

這樣一區兩制的措施造成當地民眾通勤的困擾，也引來瑞芳鄉親抨擊市政府為觀光政績犧牲在地民意，切割瑞猴生活圈。

賴品妤指出，新北市交通局後來說明，針對猴雙公共自行車專區，將不會收取250元跨區調度費，然而魔鬼藏在細節裡，所謂不收調度費僅限三貂嶺自行車道試營運期間。

以新竹、苗栗、台中為例，年初在地方政府與業者協調下，也促成「竹苗中生活圈」免收605元跨區調度費的案例，這一再證明猴雙專區計畫仍有改善空間。

新北市交通局說明，猴雙公共自行車專區的設置，是為發展瑞芳、猴硐、三貂嶺、牡丹及雙溪地區自行車道及觀光景點，提供民眾全新的悠活慢遊旅遊感受，但考量區域內多屬山區，道路狹小崎嶇且夜間較為昏暗，民眾騎乘目的與營運單位調度上都與市區有所差異。

交通局綜合規劃科專員李淑惠表示，在三貂嶺隧道自行車道試營運期間不會收取跨區調度費用，交通局會蒐集試營運期間的使用數據，並會檢討猴雙專區計畫內容，讓觀光遊憩系統兼具地區接駁功能，也歡迎市民朋友提供意見，交通局會納入檢討改進。