三貂嶺隧道牽車40分鐘 網友：什麼鬼自行車道

新北市三貂嶺隧道自行車道將試營運，民眾今天批評要牽車步行40分鐘，是什麼鬼自行車道；民進黨立委賴品妤表示，隧道因地形及內部照明只能牽車，說明當初規畫設計有問題。

三貂嶺隧道自行車道將自7月3日至9月3日試營運，免費讓民眾體驗，網友在臉書Facebook社團「瑞芳大小事」抱怨，全程要用牽車40分鐘，不能騎車，是什麼鬼自行車道？如果自行車從頭到尾都要用牽的，那大家直接用走的就好了。

網友也反映，新啟用YouBike 2.0站台，將猴硐、三貂嶺、牡丹、雙溪，以「猴雙專區」名義獨立營運，若騎YouBike 2.0到這4個站點以外的地方還車，要加收新台幣250元調度費，是硬生生切割的通勤與生活圈。

立委賴品妤今天在臉書表示，對隧道內只能牽車、通過要40分鐘，新北市府以生態工法的理由解釋，證明因隧道地形及內部照明問題有安全疑慮，證明規畫設計有問題、市府怕出事無法承擔管理責任。

對公共自行車的營運問題，賴品妤認為，市長侯友宜為宣傳觀光政績卻犧牲民意，切割瑞芳猴硐生活圈，造成瑞芳與猴硐兩地民眾通勤的困擾。

市府工務局長詹榮鋒晚間接受中央社記者電訪表示，三貂嶺隧道不同於觀光型態的自行車隧道，是著重生保育的隧道；全程40分鐘牽車只是其中第一階段測試營運；16日起，第二階段還會開放單進單出，全線騎乘自行車方式。

他說，第二階段測試，每天開放4梯次預約，無論是從雙溪區牡丹進入隧道，或由另外一頭的瑞芳區三貂嶺進入隧道，每梯次只開放40人，等騎乘民眾全部清場後，才開放下一場，總量管制也是維護生態考量。

至於第一階段必須牽車，主要是測試期間，一梯次開放80人，隧道與棧橋空間有限，為確保遊客安全，才會用牽車的；隧道內全長約2公里，預估需要40分鐘。

詹榮鋒說，沒有外界指稱的規畫設計問題，為不影響隧道內蝙蝠、蝌蚪、青蛙、蝦等生態，兼顧隧道內鐘乳石、與自然起伏的地形地貌，都經過專業的燈光照明設計，也無安全疑慮，將來，導覽人員全程解說，讓大家瞭解封閉37年的隧道重見光明後，是座與生態共榮的大自然保育隧道。

詹榮鋒說，整個營運模式都在測試中，也尚未發包招標，試營運期間將依遊客意見，滾動式檢討調整方案，期望提供遊客更美好舒適的旅遊體驗。

至於公共自行車議題，交通局綜合規劃科專員李淑惠表示，試營運期間，「猴雙專區」的YouBike 2.0不會收取跨區調度費用，且猴硐仍有YouBike 1.0的單車可選擇，騎到瑞芳也沒有調度費的問題，更有新巴士可選擇通勤。交通局會蒐集試營運期間的使用數據，兼具觀光遊憩與接駁功能。