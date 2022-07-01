最美三貂嶺自行車道明啟用 只能牽車40分鐘讓賴品妤拒出席

封閉37年的舊三貂嶺隧道再現百年風華，經市府整修後改造成自行車道，3日起為期2個月試營運，每日開放4梯次入場，每次總量管制80人。市長侯友宜明天前往視察，立委賴品妤今晚質疑，號稱最美自行車道卻不能騎自行車，只能徒手牽車，步行時間更將長達40分鐘，網友戲稱乾脆叫「自行車牽車道」。

賴品妤今晚在臉書表示，辦公室同仁得知三貂嶺隧道自行車步道只能用牽車的方式徒步穿越消息後，致電新北市府詢問得到「因隧道地形及內部照明較為昏暗，三貂嶺隧道內不能騎只能牽」這樣的答覆；但是倘若自行車道完工後有照明、地形等安全疑慮不能騎單車只能牽車步行，不就說明了當初車道規畫設計有問題，後續又怕出事無法承擔管理責任嗎？

賴品妤說，多次與新北市府溝通下，仍舊無法改變這項引起民怨的政策，請新北市府慎重考慮，取消隧道內僅能牽引通過的決策，三貂嶺很美，這個自行車道在地民眾跟自行車迷已經期盼很久，別讓斥資上億的自行車道反而淪為讓民怨累積的市長「政績」。

賴品妤質疑，明天將舉行三貂嶺隧道自行車道啟用典禮，新北市政府預計安排從雙溪端（隧道南端）騎乘自行車至猴硐端（隧道北端），這種官員可以騎乘通行、民眾只能牽車步行的情況，實屬罕見！侯市長不應急於宣傳自己的政績，忽視民眾落空的期盼與需求。

賴品妤表示，感謝新北市政府以及補助單位體育署對於明日啟用典禮的邀請，以及這兩天積極協助溝通的基層人員；很遺憾經過一整日積極溝通後，三貂嶺自行車隧道牽引問題除了沒有得到正面回應，對於明日啟用典禮的自行車騎乘調整路段，也沒有回應，因此不克出席。

新北市政府說，來三貂嶺遊玩的民眾可以從牡丹車站出發，體驗牡丹老街的人文風情後，再騎乘鐵馬或步行經過休憩站、穿越舊三貂嶺、三瓜子隧道，最後透過全國首創鋼筋壁掛棧橋銜接猴三公路後，再前往猴硐貓村等地旅遊，沿途感受豐富的自然生態地貌、人文歷史特色，可望成為愛好輕旅行民眾的打卡熱點。

市府表示，三貂嶺隧道自行車道總長3.19公里，考量從隧道至壁掛棧橋雙向通行安全，自行車須採步行牽引方式通行(步行約40分鐘)。正式營運後將依試營運期間遊客回饋意見作調整修改，提供遊客更美好舒適的旅遊體驗。