清淤後變開闊 汐止鄉長里荷花開滿池好美

現在是荷花盛開的季節，每年這時候，汐止鄉長里的荷花池都吸引不少人來賞花，尤其今年將池子進行清淤後，整個變開闊，現在荷花開始美麗綻放，也歡迎大家有空來賞花。

五月開始綻放的荷花，七月份進入盛開期，一早已經有不少民眾到汐止鄉長里賞花，還特地帶相機拍照，有桃紅色、白色花朵盛開真的很美，池子裡有魚，還不時看的到蜻蜓停在綠葉或是花瓣上，這樣的美景，也讓長期照顧維護的社區以及鄰里志工都很開心。

鄉長社區發展協會理事長何慶煌表示，現在賞花正是時候，荷花大盛開真的很美，大家可以到鄉長這邊來走走，因為里內的人都將池子，像是照顧寶貝一樣用心，也希望大家來賞花看花就好，請把垃圾帶走，一起維護環境。

鄉長里長曾俊華說，荷花池每天都吸引很多人來賞花拍照散步，現在正是盛開期，花期大概還有一個月，現在好多種顏色的荷花爭奇鬥艷，請大家抓緊時間來賞花。

新北市議員廖先翔指出，今(1)日來看鄉長里玉泉宮山腳下的荷花池，現在已經是盛開的狀況非常的漂亮，預計會到七月底八月初，大家在剛放暑假的時候都歡迎來玉泉宮的荷花池賞花踏青。也很感謝鄉長里的曾俊華里長及社區發展協會的志工長期以來自發性的維護荷花池的整理跟清淤，去年也花了很多工夫將原本淤積的地方清乾淨，讓荷花池恢復往日的榮景，也希望大家來賞花的同時，也能一同愛護這裡的環境。