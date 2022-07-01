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汐止基河自行車道不通 延伸康寧街再協調

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
基隆河自行車道不通，銜接康寧街這一段的最後一哩路何時能打通，地方很期待。 圖／觀天下有線電視提供
基隆河自行車道不通，銜接康寧街這一段的最後一哩路何時能打通，地方很期待。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區基隆河步道再延伸，在汐止福德一路旁的基隆河自行車道，現在好不容易接到康福里，但是過了抽水站要再接康寧街，卻會勘了好幾次還是沒動靜，所以，今(1)日新北市議員張錦豪就再度邀請相關單位人員現場會勘，討論福德一路接康寧街的自行車步道要怎麼串聯。

康福里長曾淑蘭說，非常感謝張錦豪議員，自從反應希望自行車步道能夠更完善，這案子已經追了兩年，這段時間已經會勘非常多次，這次為了顧及人車安全、規劃更完善，今天又再次會勘，現在第一期已經完成，希望第二階段也能盡快動工完工，因為，里內不少民眾走福德一路通康寧街，但是路不寬，再加上車子很多還有公車大車在走，對行人來說非常的危險，所以，現在里民都很期待步道銜接到康寧街的規劃能夠趕快執行。

新北市議員張錦豪表示，基隆河沿岸的自行車步道是汐止居民散步休閒的好去處，而福德一路自行車道串聯分成兩個階段，金龍抽水站往社后橋是做第一期的延伸，這部分已經通車，但是抽水站往上銜接康寧街因為路幅比較狹窄，還有要討論怎麼銜接。

張錦豪指出，今天找了十河局及市府高灘處、養工處進行協調，是不是可以盡量走堤外的方式去銜接康寧街，這樣比較不會跟福德一路上的汽車、公車搶道，經過好幾次的討論，希望找出大家都可以接受的模式。幾個方案去討論，因為牽涉到養工處跟高灘處的權責，會再進一步協調。

當天會勘後，將請高灘處評估自行車道工程基隆河右岸，25k+250之後自行車道堤內打樁施工方式、以及釐清福德一路延伸至康寧街自行車道整體施工主則權責機關，並於14日內回覆，基隆河沿岸長長的自行車步道，在福德一路這一帶，從社后橋到金龍抽水站大約300公尺的已經串聯通車，銜接康寧街這一段的最後一哩路何時能打通，地方很期待。

自行車 基隆

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