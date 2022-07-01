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淡水屯山荷花季開跑 里長相揪來賞花
每年到了六月開始，遊客來到淡水屯山社區，都會看到滿滿的荷花盛開，而今年也不例外，來到屯山台二線旁，就可以看到滿滿盛開的荷花，里長說，今年花況算是不錯，有兩處地點，就在大屯溪畔旁邊，相當集中，都有滿滿盛開的荷花。
屯山里長李永清表示，目前屯山荷花大約有三甲地的面積，而比較集中的都在淡金路旁的這一處，而今年因為疫情關系，過去幾個月都少了許多遊客，如今為了要推展觀光，里長也揪大家一起來屯山賞荷花。
李永清也表示，屯山荷花引大屯溪水灌溉，5月到7月，這段時間都是荷花的生長期，而來到屯山除了有之前的南瓜隧道，還有六塊厝漁港，一旁還有百年古厝，搭配大屯山景色，美不勝收，但里長也希望遊客來訪，可千萬別將垃圾留下，保持環境整潔。
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