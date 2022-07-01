快訊

是誰做的？神秘火箭箭體撞月球 「雙撞擊坑」讓科學家困惑不已

長榮海運現金減資六成 最後交易日為9月6日

欲領住宿1300元國旅補助 記得先上網做這件事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

淡水屯山荷花季開跑 里長相揪來賞花

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水屯山社區今年荷花花況不錯，里長揪大家一起來屯山賞荷花。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水屯山社區今年荷花花況不錯，里長揪大家一起來屯山賞荷花。 圖／紅樹林有線電視提供

每年到了六月開始，遊客來到淡水屯山社區，都會看到滿滿的荷花盛開，而今年也不例外，來到屯山台二線旁，就可以看到滿滿盛開的荷花，里長說，今年花況算是不錯，有兩處地點，就在大屯溪畔旁邊，相當集中，都有滿滿盛開的荷花。

屯山里長李永清表示，目前屯山荷花大約有三甲地的面積，而比較集中的都在淡金路旁的這一處，而今年因為疫情關系，過去幾個月都少了許多遊客，如今為了要推展觀光，里長也揪大家一起來屯山賞荷花。

李永清也表示，屯山荷花引大屯溪水灌溉，5月到7月，這段時間都是荷花的生長期，而來到屯山除了有之前的南瓜隧道，還有六塊厝漁港，一旁還有百年古厝，搭配大屯山景色，美不勝收，但里長也希望遊客來訪，可千萬別將垃圾留下，保持環境整潔。

荷花 淡水 疫情

延伸閱讀

東勢林業文化園區無荷可賞 貯木池清淤改善中

影／青春專案擴檢首日 新北新莊、淡水、樹林查獲23案

淡水公司田溪四季綠美化 打造溪岸3公里賞花步道

雙溪上林里荷花盛開 里長新闢兩公頃花田

相關新聞

最美三貂嶺自行車道明啟用 只能牽車40分鐘讓賴品妤拒出席

封閉37年的舊三貂嶺隧道再現百年風華，經市府整修後改造成自行車道，3日起為期2個月試營運，每日開放4梯次入場，每次總量管...

三貂嶺隧道牽車40分鐘 網友：什麼鬼自行車道

新北市三貂嶺隧道自行車道將試營運，民眾今天批評要牽車步行40分鐘，是什麼鬼自行車道；民進黨立委賴品妤表示，隧道因地形及內...

清淤後變開闊 汐止鄉長里荷花開滿池好美

現在是荷花盛開的季節，每年這時候，汐止鄉長里的荷花池都吸引不少人來賞花，尤其今年將池子進行清淤後，整個變開闊，現在荷花開始美麗綻放，也歡迎大家有空來賞花。

淡水屯山荷花季開跑 里長相揪來賞花

每年到了六月開始，遊客來到淡水屯山社區，都會看到滿滿的荷花盛開，而今年也不例外，來到屯山台二線旁，就可以看到滿滿盛開的荷花，里長說，今年花況算是不錯，有兩處地點，就在大屯溪畔旁邊，相當集中，都有滿滿盛開的荷花。

三重火警燒出住宅消防安全問題 降低火災因素刻不容緩

《新北市火災預防自治條例》今天起正式上路，其中要求出租屋、違章建築、曾發生過火警的建築均需強制安裝住宅火災警報器，新北市...

北市補習班公安稽查8家僅1家過關 合格率僅12.5%

北市教育局針對短期補習班實施查察計畫，共查了31家補習班，合格僅10家，合格率僅32%；而公共安全聯合稽查共8家，僅1家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。