金山磺溪岸下六股段道路會車不易 里長盼拓寬

金山區磺溪岸下六股段道路靠近磺溪橋路口，這一段約五十公尺長的路段，只有單輛車可以通行的路幅，難以會車也讓居住在六股里每天需要從這裡進出的用路人相當不便，為了要改善這個問題，日前市長行動治理到金山時，六股里長於會議上提出，並且由新北市養工處發起會勘，商討改善辦法。

六股里長鐘鼎平指出，這條路是六股里1、2、3鄰居民，大約有五十戶人家出入的要道，路幅最寬處有6米，最窄只有3到4米，會車不易，直到多年前六二大雨後，第十河川局進行磺溪整治，連帶溪岸的綠化整理，讓部分路段路幅變寬，如今只剩下靠近路口這一段，希望夠通盤檢討規劃，拓寬道路，讓用路人不再需要受會車之苦。

在現勘中里長提出希望能夠透過變更都市計畫的方式，讓磺溪岸下六股段還無法雙向會車的路段，通盤檢討來拓寬，不過不論是道路拓寬還是變更都市計畫都需要經過各相關局處的評估，為此養工處也將會把里長的建議帶回，後續再與各相關局處商討可行的解決辦法。