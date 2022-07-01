快訊

是誰做的？神秘火箭箭體撞月球 「雙撞擊坑」讓科學家困惑不已

長榮海運現金減資六成 最後交易日為9月6日

欲領住宿1300元國旅補助 記得先上網做這件事

金山磺溪岸下六股段道路會車不易 里長盼拓寬

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
磺溪岸下六股段道路靠近磺溪橋路口，只有單輛車可以通行的路幅，難以會車也讓居住在六股里每天需要從這裡進出的用路人相當不便。 圖／紅樹林有線電視提供
磺溪岸下六股段道路靠近磺溪橋路口，只有單輛車可以通行的路幅，難以會車也讓居住在六股里每天需要從這裡進出的用路人相當不便。 圖／紅樹林有線電視提供

金山區磺溪岸下六股段道路靠近磺溪橋路口，這一段約五十公尺長的路段，只有單輛車可以通行的路幅，難以會車也讓居住在六股里每天需要從這裡進出的用路人相當不便，為了要改善這個問題，日前市長行動治理到金山時，六股里長於會議上提出，並且由新北市養工處發起會勘，商討改善辦法。

六股里長鐘鼎平指出，這條路是六股里1、2、3鄰居民，大約有五十戶人家出入的要道，路幅最寬處有6米，最窄只有3到4米，會車不易，直到多年前六二大雨後，第十河川局進行磺溪整治，連帶溪岸的綠化整理，讓部分路段路幅變寬，如今只剩下靠近路口這一段，希望夠通盤檢討規劃，拓寬道路，讓用路人不再需要受會車之苦。

在現勘中里長提出希望能夠透過變更都市計畫的方式，讓磺溪岸下六股段還無法雙向會車的路段，通盤檢討來拓寬，不過不論是道路拓寬還是變更都市計畫都需要經過各相關局處的評估，為此養工處也將會把里長的建議帶回，後續再與各相關局處商討可行的解決辦法。

金山

延伸閱讀

竹北自強七街立體停車場啟用 596車位紓解停車問題

金山潭子溪護岸修復 農田留住水農作有保障

金山中興及中山路口易逆向危險 增設路燈改善號誌照明

影／奇蹟！會車不慎飛落40米山谷 2女僅受輕傷自行脫困

相關新聞

最美三貂嶺自行車道明啟用 只能牽車40分鐘讓賴品妤拒出席

封閉37年的舊三貂嶺隧道再現百年風華，經市府整修後改造成自行車道，3日起為期2個月試營運，每日開放4梯次入場，每次總量管...

三貂嶺隧道牽車40分鐘 網友：什麼鬼自行車道

新北市三貂嶺隧道自行車道將試營運，民眾今天批評要牽車步行40分鐘，是什麼鬼自行車道；民進黨立委賴品妤表示，隧道因地形及內...

清淤後變開闊 汐止鄉長里荷花開滿池好美

現在是荷花盛開的季節，每年這時候，汐止鄉長里的荷花池都吸引不少人來賞花，尤其今年將池子進行清淤後，整個變開闊，現在荷花開始美麗綻放，也歡迎大家有空來賞花。

淡水屯山荷花季開跑 里長相揪來賞花

每年到了六月開始，遊客來到淡水屯山社區，都會看到滿滿的荷花盛開，而今年也不例外，來到屯山台二線旁，就可以看到滿滿盛開的荷花，里長說，今年花況算是不錯，有兩處地點，就在大屯溪畔旁邊，相當集中，都有滿滿盛開的荷花。

三重火警燒出住宅消防安全問題 降低火災因素刻不容緩

《新北市火災預防自治條例》今天起正式上路，其中要求出租屋、違章建築、曾發生過火警的建築均需強制安裝住宅火災警報器，新北市...

北市補習班公安稽查8家僅1家過關 合格率僅12.5%

北市教育局針對短期補習班實施查察計畫，共查了31家補習班，合格僅10家，合格率僅32%；而公共安全聯合稽查共8家，僅1家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。