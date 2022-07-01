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猴硐貓村路難行 地方盼新闢便道

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
猴硐居民盼興建道路來增加交通的便利性，立委賴品妤邀請相關單位人員會勘新設道路可行性。 圖／觀天下有線電視提供
猴硐居民盼興建道路來增加交通的便利性，立委賴品妤邀請相關單位人員會勘新設道路可行性。 圖／觀天下有線電視提供

新北市瑞芳區知名景點猴硐貓村，附近早期就有貓群棲息，吸引不少觀光客前往，也曾被選為世界六大賞貓景點，但這裡除了觀光景點外這裡也有不少在地居民，交通的便利性也成為一個討論的議題，雖然附近的陸橋已經做了改善，但地方居民長期以來也提出想要在附近興建道路來增加交通的便利性。因此今(1)日立委賴品妤就邀請相關單位人員現場會勘新設道路評估可行性。

立委賴品妤表示，這次很幸運有地主無償提供土地來做道路的使用，所以這次也首次召開會勘，希望來評估從猴硐貓村到礦工文史館中間有沒有辦法做一個簡便的道路，讓居民更方便更安心的使用，此外近年來地方和中央都致力推廣東北角的觀光，如果這條道路開闢成功的話，勢必對猴硐的觀光能更進步。

光復里里長周晉億說，希望這條道路能讓自行車或小型車進入，讓居民遇到緊急事件時能更加方便，並期盼政府能聽取居民的聲音，解決居民交通問題的同時也能活絡在地觀光。

猴硐 賴品妤

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