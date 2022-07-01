三重火警燒出住宅消防安全問題 降低火災因素刻不容緩

《新北市火災預防自治條例》今天起正式上路，其中要求出租屋、違章建築、曾發生過火警的建築均需強制安裝住宅火災警報器，新北市議員擬參選人顏蔚慈指出，根據消防署統計，截至5月底，目前新北住警器安裝率在六都中僅排第三，呼籲除加強住警器設置外，更應盤點新北市老舊建物數量、消防安檢狀況。

根據消防署統計，去年全台共發生了2萬1684件火災事情，其中，建築物火災發生次數占最高，有5994件，達27.6%，尤其是5層樓之以下的建築物最易發生火災，共有4734次。

顏蔚慈指出，火災往往有急迫性、偶發性的特性，稍不慎注意，就造成嚴重災害，如去年高雄的城中城大樓大火，就造成46人死亡43人受傷的慘況，消防人員調查火災發生事故得出，因建築老舊、住商混和式大樓未設管委會，使得火警檢查有疏失，才釀至嚴重事故，而今年6月新竹機車行火警，凸顯出住商混合鐵皮屋在建築結構上的高風險，上月（29日）三重區的的透天厝大火更是燒出木造裝潢的危險。

顏蔚慈強調，新北市有400多萬人口，超過40年以上的老舊建物也是全台灣最多，有超過47萬戶，若不防範未然，有任何意外，後果難以想像，且三重蘆洲人口就超過150萬，是新北市人口密集度相當高的區域，地狹人稠再加上為數不少的密集建物，狹小巷道裡進出不易，都是消防安全的隱憂。

據新北市消防局統計，2021年三重區共發生的170件火災事故，近三年來新北市火警數量均為三重區居首，顏蔚慈說，三重蘆洲有不少路段平均屋齡將近45年，這些住宅中的居民多是行動不便的長者，不易察覺火災也難以獨力逃生，一旦發生火災後果不堪設想。

顏蔚慈說，她樂見自治條例上路，也能提供民眾更高的警覺得以預期火災的發生，但也呼籲市府應加強相關教育觀念落實，並提供民眾正確安裝與定期檢測服務，以及滅火器、一氧化碳偵測器等設備普及，降低火災危險因子刻不容緩。