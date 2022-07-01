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北市補習班公安稽查8家僅1家過關 合格率僅12.5%

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
北市教育局針對短期補習班實施查察計畫，共查了31家補習班，合格僅10家，合格率僅32%；而公共安全聯合稽查共8家，僅1家合格，合格率12.5%。圖／聯合報系資料照
北市教育局針對短期補習班實施查察計畫，共查了31家補習班，合格僅10家，合格率僅32%；而公共安全聯合稽查共8家，僅1家合格，合格率12.5%。圖／聯合報系資料照

北市教育局針對短期補習班實施查察計畫，共查了31家補習班，合格僅10家，合格率僅32%；而公共安全聯合稽查共8家，僅1家合格，合格率12.5%。議員吳沛憶指出，補習班違規比例高，教育局應加強稽查，避免發生公安意外；教育局回應，除宣導相關法規，暑假期間也會強化稽查，維護補習班師生安全。

吳沛憶表示，北市教育局到今年5月底前，共查察31家補習班，全部合格的僅有10家，合格家數不到3分之1。違規內容包括行政違規，包括未備補習服務契約書、未備教職員工名冊、收費收據不符規定；硬體違規，如擅自增減班舍、變更隔間等，有5家2種違規都發生。

而跨局處進行的「公共安全聯合稽查」合格率更低，北市府查了8家，全部合格者僅1家，違規比例超過８成，不合格的7家行政和硬體都違規，更有查獲不符合建管、消防規定各1家。吳沛憶說，雖多數情節不嚴重，但補習班是兒童長時間停留的場所，不容有失，教育局須負起責任加強對補習班的管理，況且建管跟消防違規涉及公安問題。

北市補習班共有2575家，吳沛憶認為，以不合格率來看，恐有更多違規黑數，她呼籲教育局，補習班登記立案時就要主動輔導業者瞭解相關法規，以免誤觸法網；至於明知法規卻不遵守、以為政府抓不到的業者，教育局則要更加緊稽查，杜絕僥倖違法的心態。

北市教育局回應，為提高稽查效率，精準查獲違規對象，公安聯合稽查業務是針對高風險業者，稽查補習班對象也訂有相關原則，稽查項目總計13項，包含未備收據、未備契約書、契約書不符規定、未懸掛立案證書、未備教師名冊、使用未登記之場所等等，均為稽查項目。

教育局說明，部份違規樣態，例如課桌椅數量過多有超收學生疑慮，或非登記場所範圍出現教學設施設備，都會視為違規，予以糾正並要求限期改善。為輔導業者熟悉法令規定，也會定期通函補習班宣導相關法規，針對消保法、消防安全等宣導及辦理班務研習。

教育局表示，每年7月及8月為補習班旺季，學生補習需求增加，目前已排定各項查核，並將於暑期強化稽查，以維護補習班師生安全。

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