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郝龍斌酸大巨蛋變弊案 柯文哲：哎唷 哪裡有弊案啦！

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
台北市長柯文哲上午出席成功高中百年校慶，在高一成年禮活動中致詞勉勵學生。記者蘇健忠／攝影
台北市長柯文哲上午出席成功高中百年校慶，在高一成年禮活動中致詞勉勵學生。記者蘇健忠／攝影

台北市長柯文哲上午在台北市政府教育局長曾燦金與成功高中校長孫明峯陪同下出席成功高中百年校慶，並一起切蛋糕慶祝，隨後在高一成年禮活動中致詞勉勵學生，和學生一起比「倒V手勢」合影。面對前台北市長郝龍斌酸他當初把大巨蛋打成弊案，但現在大巨蛋快變成柯文哲自己的弊案。柯文哲則無奈表示，「哎唷，哪裡有弊案啦！」對於被質疑是否找內政部是轉移焦點？柯文哲則笑而不答，未正面回應。有媒體又問，大巨蛋若變更設計、消防審查脫鉤是否會比較快？柯強調，「哎唷，我跟你講，怎麼辦都不要緊，快就好了！」至於鹿點咖啡宣布退出南港瓶蓋工廠，控柯文哲疫情期間還施壓開店？柯聽聞後僅反問，「我？我怎麼會去管到那裡？」。

台北市長柯文哲（中）上午在台北市政府教育局曾燦金（左前二）與成功高中校長孫明峯（左前一）陪同下出席成功高中百年校慶，並一起和學生一起比「倒V手勢」合影。記者蘇健忠／攝影
台北市長柯文哲（中）上午在台北市政府教育局曾燦金（左前二）與成功高中校長孫明峯（左前一）陪同下出席成功高中百年校慶，並一起和學生一起比「倒V手勢」合影。記者蘇健忠／攝影
台北市長柯文哲（中）上午在台北市政府教育局長曾燦金（左）與成功高中校長孫明峯（右）陪同下出席成功高中百年校慶，並一起切蛋糕慶祝。記者蘇健忠／攝影
台北市長柯文哲（中）上午在台北市政府教育局長曾燦金（左）與成功高中校長孫明峯（右）陪同下出席成功高中百年校慶，並一起切蛋糕慶祝。記者蘇健忠／攝影

柯文哲 台北市長 大巨蛋

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