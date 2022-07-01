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五股公有市場正式開幕 用NewTaiPAY可拿100元點數

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
7月15日前，使用NewTaiPAY於市場內掃描指定QRcode，立即贈送100元點數，1點可折抵1元，現場即可消費使用。圖／新北市經發局提供
7月15日前，使用NewTaiPAY於市場內掃描指定QRcode，立即贈送100元點數，1點可折抵1元，現場即可消費使用。圖／新北市經發局提供

五股工商立體停車場改建為五股公有市場，今天正式開幕。新北市市場處也推出新北行動支付APP（NewTaiPAY）試辦活動。即日起至7月15日止，使用NewTaiPAY於市場內掃描指定QRcode，可獲100元點數，現場即可折抵消費使用，限量2千名，送完為止。

五股工商立體停車場1樓原為頂蓋型廣場，去年2月起由市場處規劃改造為現代化市場，整體風格設計結合在地綠竹筍文化優勢及五股特殊地理位置，以藍、綠色調和竹子意象作為設計主軸，貫穿市場全區的氛圍營造。

市場處也首度提供陪伴式進駐服務，提供營業設施設備補助、進駐輔導及免費營運課程等協助，與攤商共同打造優良營業環境，提供在地民眾嶄新採買去處。

新北市長侯友宜表示，五股公有市場除了保有傳統市場的人情味，還有現代化的設備，乾淨又衛生，且市場採全日型營業模式，讓在地居民不再需要跨區採買，下班也能買到新鮮食材。

市場處補充，五股市場營業時間為上午7點至晚上7點，涵蓋蔬果、生鮮、熟食、百貨及雜貨等不同業種，共計104攤，提供一站式購物體驗。市場內部設置肉品處理區、室內共食區、半戶外休憩區、哺乳室、走道加寬、冷氣及手推車服務，讓親民市場有百貨公司般的感受。

另外，7月15日前，使用NewTaiPAY於市場內掃描指定QRcode，立即贈送100元點數，1點可折抵1元，現場即可消費使用，更多市場相關資訊可上「來新北逛菜市」或「五股公有市場」臉書粉絲專頁查詢。

市場處補充，五股市場營業時間為上午7點至晚上7點，涵蓋蔬果、生鮮、熟食、百貨及雜貨等不同業種，共計104攤。圖／新北市經發局提供
市場處補充，五股市場營業時間為上午7點至晚上7點，涵蓋蔬果、生鮮、熟食、百貨及雜貨等不同業種，共計104攤。圖／新北市經發局提供
五股工商立體停車場改建為五股公有市場，今天正式開幕。圖／新北市經發局提供
五股工商立體停車場改建為五股公有市場，今天正式開幕。圖／新北市經發局提供

新北市長 停車場

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