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新北街頭文化節 3大賽事獎金達50萬
2022「Just FUN 新北」街頭文化節，將於8月在板橋府中廣場、市民廣場展開，結合塗鴉、饒舌、街藝、街舞辦理各式活動，活動進行3大賽事，最高獎可獲5萬元獎金，總獎金達50萬元。
新北市文化局表示，街頭文化節系列活動3大賽事包括「MADSTREET狂熱街頭」，是全台最具指標性街頭饒舌音樂比賽，今年回歸與市府合作，展現新北街頭狂熱。「墨路行者國際塗鴉大賽」則邀請各國塗鴉藝術家共襄盛舉，希望透過比賽讓台灣塗鴉藝術站上世界舞臺。
「新北Fun街頭」結合新北FUN舞空間，進行10場免費街舞教學活動，並推出線上教學課程，邀請民眾一起練街舞、動健康。新北市文化局表示，上述比賽即日起開始報名，決賽將於8月20日及21日在板橋府中廣場及市民廣場登場。
報名資訊：新北市街頭文化節官網 https://www.JUSTFUN-ntpc.com.tw
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