競選標語被黃珊珊酸 蔣萬安諷：做的夠好就不會有抱怨

國民黨台北市長參選人蔣萬安昨公布競選標語 「你+台北就是無限」，卻被台北市副市長黃珊珊酸說「無限可能性等於是零」，且新創政策，北政府早就在做了；蔣萬安上午受訪也反諷，如果做的真的夠好，就不會有抱怨。且這幾年北市的新創空間，仍大部分還是停留在硬體的思維。

蔣萬安上午參拜內湖梘頭福德祠受訪指出，其實市政不是「早就做了」就好，這其實身為首善之都，好還要更好，讓台北市更好，是大家追求的目標。其實台北市目前這幾年有很多的新創空間，但是仍然大部分還是停留在硬體的思維。

蔣萬安說，其實不只是一開始給予團隊相關法律、會計財務的協助，更重要的，如何打造一個更完整的健全的新創生態系，不只引進人才，資金導入，甚至讓團隊成長之後融資等等，這些都還是有非常多可以做得更好的地方。

鹿點咖啡去年進駐南港瓶蓋工廠，日前因不滿市府相關政策宣布退出，產業局認為創業之路本來就不是必然成功，一定會有風險；對此，蔣萬安說，市政要不斷地進步，很重要的是心態，也就是一定要以市民為本、以市民為核心，從服務的觀點出發。

蔣萬安說，他一直強調，要打造服務型的政府，要打造更好的服務，人才才會留下來，企業滿意度高才會加大投資。所以希望未來打造的「台北隊」，每個市民都是重要的角色，大家都能在這座城市實現自我、實現無限的可能。

蔣萬安昨也公布競選 logo 也遭人批評抄襲gogoro、鴻海，蔣萬安指出，這些都是優質的企業，其實他們也在追求無限發揮的可能，大家選擇一樣的符號，其實就是要展現無限的概念，但怎麼樣透過各自的設計，賦予意涵以及詮釋，才更重要。

蔣萬安表示，他的競選 logo 其實意義非常簡單，透過多重的線條，呈現的是台北市的躍動活力、靈魂，而繽紛的色彩，代表的是台北市這座城市的豐富和多元，那其中「+」是串連市民和台北，讓每一個人都可以在這座城市實現自我，希望大家不用再混淆視聽。