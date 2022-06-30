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貓舍業者輕生 林金結、戴瑋姍互控對方施壓提告

聯合報／ 記者劉懿萱李定宇／新北即時報導
議員林金結今日按鈴申告，指戴瑋姍公然潑他髒水，毀損名譽。圖／新北議員林金結提供
議員林金結今日按鈴申告，指戴瑋姍公然潑他髒水，毀損名譽。圖／新北議員林金結提供

新北土城某貓舍梁姓業者日前因施打及輸入禁藥移送地檢署，疑似不堪壓力輕生。家屬日前在議員林金結陪同下召開記者會，質疑遭議員戴瑋姍施壓動保處，戴則反嗆林金結才是施壓動保處的人。而林金結今日按鈴申告，指戴瑋姍公然潑他髒水，毀損名譽；戴也說將對林提出誹謗以及公然侮辱告訴，決不寬貸。

貓傳染性腹膜炎是造成幼貓死亡傳染病之一，但治療藥物的動物用瑞德西韋GS-441524，目前仍為禁藥。梁姓業者為民眾的加菲貓施打瑞德西韋，引發糾紛，且同時有其他民眾向戴瑋姍、動保處陳情及檢舉，家屬日前在記者會上淚控，因不斷有國稅局、動保處來稽查，質疑是戴施壓動保處，讓業者飽受批評並選擇以死明志。

戴瑋姍認為，林金結才是施壓動保處的議員，從梁姓業者在臉書上誇耀林金結為他成功關說「感謝二十年老兄弟林金結議員的調解下，反而與新北動保處長將民眾惡意檢舉給解釋清楚，更像多交了一位好友」，受害飼主求助無門，才轉而向她求助，且自己僅要求動保處秉公處理，批評林金結介入護航違法繁殖業者。

林金結今說，戴瑋姍為求政治利益，在多個媒體管道公然詆毀名譽、潑髒水，且顛倒是非，已經造成自己名譽損害，因此對戴提出告訴。此外，林指出，戴挾借網路操作與飼主的愛心，惡劣問政顛倒是非，甚至惱羞成怒對他拍桌揚言「走著瞧」。

戴瑋姍則回應，梁姓業者違法事實明確，遭動保處開罰移送，罪行無可推諉。近期共14位陳情人向業者購買貓咪，陸續發病死亡，但業者不思悔改，反而找上林金結議員施壓，令飼主求助無門，手段惡劣至極，且自己並不認識梁姓業者，也從未要求說明貓舍一事，拍桌揚言更是莫須有的指控。

此外，戴也說，上次記者會林金結將不同質詢移花接木，混淆影響外界認知，並呼口號辱罵她。因此也將對林金結提出誹謗以及公然侮辱告訴。

戴瑋姍認為，林金結給業者們錯誤觀念，以為做了再糟的事都有人罩，但林金結身為民代，應該輔導業者改善提升，而非包庇違法，引導業者繼續做錯誤的事。

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戴瑋姍指出，從梁姓業者在臉書上誇耀林金結為他成功關說，令受害飼主求助無門，才轉而向她求助。圖／擷取自梁姓業者臉書
戴瑋姍指出，從梁姓業者在臉書上誇耀林金結為他成功關說，令受害飼主求助無門，才轉而向她求助。圖／擷取自梁姓業者臉書
戴瑋姍也說將對林金結提出誹謗以及公然侮辱告訴。圖／擷取自戴瑋珊臉書
戴瑋姍也說將對林金結提出誹謗以及公然侮辱告訴。圖／擷取自戴瑋珊臉書

林金結 戴瑋姍 記者會 貓咪

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