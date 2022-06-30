鹿點咖啡退出南瓶批北市府爛 產業局：創業一定有風險

鹿點咖啡去年進駐南港瓶蓋工廠，日前因不滿相關政策宣布退出。店家指控台北市產業發展局「就是爛」，申請招牌一年沒結果、施壓開業等。產業局長林崇傑今天回應，個別發言難免有情緒，他們都尊重，創業路本來就不是必然成功的，一定會有風險，還是要以比較正常健康態度面對。

瓶蓋工廠台北製造所是北市府「東區門戶計畫」中的文創及新創產業策略基地，由北市府向財政部國有財產署申請撥用後進行修復及活化再利用，透過公開招標等程序，由集思國際會議顧問有限公司取得使用管理權。

鹿點咖啡在新北、桃園、台中等縣市都有分店，去年在南港瓶蓋工廠推出「概念店」，店家日前在臉書無預警宣布停業，更把不滿全部列出。

鹿點咖啡負責人廖先生表示，他們申請裝招牌一年未果，在產業局督導下才同意，去年疫情期間館方要他們先不開，等降到二級再開，結果因為市長柯文哲和副市長黃珊珊要去視察又要求他們開，還發函給他警告一小時沒開就要罰多少錢，另外瓶蓋工廠沒人流，卻對他們訂了月目標營業額，他們達不到，最後是自己掏腰包才達成業績，事後館方還對他們說「你看你們做得到啊」。

廖先生說，他之所以在撤出瓶蓋工廠後才說出這些，是因為他沒有要什麼，若還在瓶蓋工廠時說出這些恐被人誤會他是不是要什麼才出面，這次是他花一千五百萬元買來的經驗，錢再賺就好，時間不要浪費在瓶蓋工廠上，他是在看不到未來的情況下才放棄，「我想沒人會花那麼多心血說放就放」。

議員李明賢說，他幾次去瓶蓋工廠，除了開幕時有人流外其他時間都沒有什麼人，對面的東明公宅本來停車場規劃可讓逛瓶蓋工廠的人停車，但停車場都空蕩蕩，廠商也萌生撤退想法，的確疫情有影響，但市府對瓶蓋工廠沒有做好規劃，應要有長期規劃，結合地方特色做起來，不能等著爛。

議員游淑慧說，產業局和文化局對瓶蓋工廠沒有策略性的完整規劃，她每次經過看到那邊都很「幽靜」，北市府這幾年用治標不治本的方式鼓勵北市鄰里長到瓶蓋工廠旅遊衝人氣，但一般市民還是不了解那邊，也不知道那邊的特色。

產業局回應，去年受三級防疫規定，相關活動辦理計畫受限，日常營運和入場人流自然會受到影響，但瓶蓋工廠辦公室及共同工作空間進駐區域，都如常開放年輕工作者進駐創作及辦公使用。至於裝招牌，因為是歷史建物，如需於建物上加裝設備如招牌，都需依文資法相關規定，事先提出申請核定即可裝設，去年只是請營運單位進一步了解鹿點咖啡沒開的原因，沒有強迫營運。

林崇傑說，鹿點咖啡和集思會展基金會是乙丙方經營關係，那些都是情緒發言，產業局沒有做任何要求，純粹是乙丙方的關係和互動，不該無限上綱到好像市府有什麼要求，其實沒有；受疫情影響，包括會展空間也都沒有營業，鹿點咖啡的發言很多都不是事實。

林崇傑說，個別發言難免有點情緒，都會尊重，產業局官員開會遲到也不是直接事實，產業局多年來努力協助青年創業，創業本來就不是必然成功，要有很多投資，必然面對風險，還是要以比較正常健康態度面對。

是否換廠商，林崇傑說，還是尊重集思公司的規劃，因為瓶蓋工廠陸續有十幾家空間進駐外，展演也隨著疫情開放，漸漸都在推動，後續在輕食餐飲部份要引入哪些行業還是尊重公司經營上規劃。