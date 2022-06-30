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金山高中攜手故宮 小漾號巡迴課程破百堂

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山高中自造教育及科技中心攜手故宮博物院，設計規劃與典藏相關的課程，將故宮的典藏帶入生活中，也帶入偏鄉學校。圖／紅樹林有線電視提供
金山高中自造教育及科技中心攜手故宮博物院，設計規劃與典藏相關的課程，將故宮的典藏帶入生活中，也帶入偏鄉學校。圖／紅樹林有線電視提供

金山高中的自造教育及科技中心將故宮的典藏帶入生活中，也帶入偏鄉學校，透過與故宮一起設計規劃與典藏相關的課程，經由巡迴的小漾號帶進偏鄉，計畫三年過去，小漾號帶進偏鄉課程已經破百堂，金山高中也期許在破百里程碑達成後，未來的課程設計能夠有更多精進與突破。

金山高中校長賴來展說，為了將故宮的典藏帶入生活中，也帶入偏鄉學校，讓孩子們平常在校園中也有機會認識故宮的文物，從109學年度開始，金山高中自造教育及科技中心攜手故宮博物院，設計規劃與典藏相關的課程。

這兩年因為疫情的關係，金山高中自造教育及科技中心，應用中心裡的雷射雕刻設備製作教材，讓疫情不影響學習，將教材化身為材料包，寄送到各校，這次搭配故宮的草蟲捉迷藏特展，製作了鍬形蟲的模型，透過線上教學，先認識館藏再動手DIY，讓學生都玩得不亦樂乎。

金山高中科技中心主任吳建璿說，透過雷射雕刻搭配液壓原理，就可以讓平面的教材組裝成立體，再透過液壓還可以動起來，於課堂上引發孩子的學習興趣，也透過課程的設計，讓學生認識更多故宮的典藏，寓教於樂，讓冷冰冰的文物都變得有趣了起來。

故宮 金山 偏鄉學校

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