金山潭子溪護岸修復 農田留住水農作有保障

金山區六股里潭子溪護岸使用多年有掏空的情形，不過上游及下游溪段的護岸都經過里長的反應後整修過，就剩下中間一段護岸，破損毀壞導致一旁的農田留不住水，耕作困難，日前終於在市議員白珮茹協助之下，進行護岸的修復工程，近來工程完工，生態工法的護岸搭配一旁的放滿水的農田，在藍天青山襯托下，田園的美感與耕作的保障程度都大提升。

六股里長鐘鼎平說，潭子溪中游段右側護岸與農田相鄰，使用多年破損、掏空，導致水田留不住水，農民耕作苦不堪言，加上多年來極力爭取，上游段、下游段護岸修補完成，只差這一段就完整了，這段旁的農民土地因為護岸掏空破洞，還有流失情形，有立即修復的需求，好在在市議員白珮茹協助下終於將潭子溪最後一段護岸給修復起來。

市議員白珮茹指出，感謝農業局前陣子多雨天氣還盡量加快完成護岸工程，而這次的工程耗資三百萬元，採用大石堆砌工法，完工後兼具固水與美觀，為整體景觀大加分，現在農友終於可以在自己的土地上放水準備耕作，而未來也期待透過護岸的修復，不僅讓農田得以留住水，在面臨防汛期，潭子溪的溪水也有穩固的護岸來固水，讓農友耕作更有保障，不必再為留不住水與作物被溢流溪水沖毀而煩惱。