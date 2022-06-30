淡水公司田溪四季綠美化 打造溪岸3公里賞花步道

新北市淡水區新市鎮當中，沿著公司田溪穿過大片的社區住宅大樓，平常就是在地居民休閒散步以及假日運動的好去處，因此新北市議員蔡錦賢去年向新北市景觀處，淡水區公所等單位爭取經費，希望可以將3.5公里長的溪岸步道，種植花卉植栽，讓這一條公司田溪可以一年四季都有美麗的景色。

新北市議員蔡錦賢表示，目前來到溪畔步道視察成果，目前有種植當季適合的植栽花卉，沿著公司田溪岸，由「新北市淡水國民運動中心」到「台北海洋科技大學淡水校區」之間，全長約3公里的步道，種植了紫薇約140株，並搭配開花的灌木，有杜鵑、宮粉仙丹、桂花、金英樹和扶桑，打造水岸四季花卉景觀。

淡水區長巫宗仁表示，因公司田溪靠近海岸，風強鹽分高，不適合種植櫻花樹，經公所團隊與專家研究後，選擇種植耐寒耐熱，號稱「百日紅」的紫薇，並以四季輪流開花的灌木來美化公司田溪。公司田溪沿線是淡水居民熱門的運動休閒步道，經過公所和市府合作，營造公司田溪特有的景觀氛圍。提昇整體景觀美感與綠化效能，建構優質水岸環境及活化市民親水文化 。