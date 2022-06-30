瑞芳龍安里活化空間 旭出圖書室獲五星級認證

瑞芳區龍安里里長和志工們活化里內髒亂空間，化身為社區的圖書室，室內空間除了有書籍供民眾欣賞，還有龍安里的老相片展，還有各式手工藝品，這次龍安里參加新北市環保局的里環境認證，憑藉著這間「旭初圖書室」，讓龍安里再度拿下環境五星級的認證肯定。

走進龍安里的巷道內，可以發現一處門口就掛著不少瓶燈，不論是色彩還有造型都看起來別有洞天，這間名叫「旭初圖書室」的空間，很難想像原本雜亂不堪，後來里長柯瑞和買下後重新活化空間，開朗明亮的環境，也讓人不由得在這裡駐足好久。

這幾年龍安里在里長柯瑞和的帶領下，號召志工們一起活化里內空間和美化巷道，雖然大部分都是老舊建物，但是可以看到巷道維持得非常乾淨，綠美化也做得很到位，尤其是這座旭初圖書室，更是里長柯瑞和引以為傲的據點，裡頭乘載著龍安里的歷史記憶，還有創新的手工藝品，新舊交替讓龍安里有新風貌。

龍安里長柯瑞和說，旭初圖書室陸續花了幾年的時間打造，才有現在舒適的環境空間，除了有書籍可以閱覽，還提供給遊客事先預約的瓶燈藝術手作課程，一次是250元，晚上也提供給其他團體使用，讓這座圖書室發揮到最大功效。