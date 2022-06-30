快訊

鹿港住宅火警13歲男孩受困 全身逾30%燒燙傷OHCA急送醫

德州53人殞命悲歌：偷渡逃離赤貧的死亡之旅

陳柏惟分手台灣基進 自喻傷兵致謝：美好一仗已打過

瑞芳龍安里活化空間 旭出圖書室獲五星級認證

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區龍安里里長和志工們活化里內髒亂空間，讓龍安里再度拿下環境五星級的認證肯定。圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區龍安里里長和志工們活化里內髒亂空間，讓龍安里再度拿下環境五星級的認證肯定。圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區龍安里里長和志工們活化里內髒亂空間，化身為社區的圖書室，室內空間除了有書籍供民眾欣賞，還有龍安里的老相片展，還有各式手工藝品，這次龍安里參加新北市環保局的里環境認證，憑藉著這間「旭初圖書室」，讓龍安里再度拿下環境五星級的認證肯定。

走進龍安里的巷道內，可以發現一處門口就掛著不少瓶燈，不論是色彩還有造型都看起來別有洞天，這間名叫「旭初圖書室」的空間，很難想像原本雜亂不堪，後來里長柯瑞和買下後重新活化空間，開朗明亮的環境，也讓人不由得在這裡駐足好久。

這幾年龍安里在里長柯瑞和的帶領下，號召志工們一起活化里內空間和美化巷道，雖然大部分都是老舊建物，但是可以看到巷道維持得非常乾淨，綠美化也做得很到位，尤其是這座旭初圖書室，更是里長柯瑞和引以為傲的據點，裡頭乘載著龍安里的歷史記憶，還有創新的手工藝品，新舊交替讓龍安里有新風貌。

龍安里長柯瑞和說，旭初圖書室陸續花了幾年的時間打造，才有現在舒適的環境空間，除了有書籍可以閱覽，還提供給遊客事先預約的瓶燈藝術手作課程，一次是250元，晚上也提供給其他團體使用，讓這座圖書室發揮到最大功效。

瑞芳 綠美化

延伸閱讀

憶柯瑞季後賽復出自願打替補 伊古達拉：很無私

NBA／ESPY公布入圍名單 柯瑞挑戰包辦三大獎

NBA／09年選秀順位柯瑞之前6位全無冠 3位甚至已消失

NBA／憶觀賞柯瑞G4封神表現 杜蘭特坦言看得津津有味

相關新聞

選前臨陣換將 新北捷副局長接任新莊區長

年底即將進行2022九合一大選，但新北市新莊區卻傳出區長換人消息，由新北捷運局副局長林耀長接任新莊區長，前區長林煌源雖經...

一覽山巒瀑布美景新地標 烏來首座原住民主題公園啟用

烏來公三公園過去因為2015年蘇迪勒及杜鵑颱風重創，又因年久失修而殘破不勘，甚至形成孤島效應無法進出，新北市府整建並改造...

北市紓困再加碼 小巨蛋、藝文表演場館場地使用費減半

針對疫情影響，台北市政府紓困再加碼，今宣布針對民間舉辦活動申請使用北市府所屬自營場地、場館、小巨蛋主場館及藝文表演場館，...

鹿點咖啡退出南瓶批北市府爛 產業局：創業一定有風險

鹿點咖啡去年進駐南港瓶蓋工廠，日前因不滿相關政策宣布退出。店家指控台北市產業發展局「就是爛」，申請招牌一年沒結果、施壓開...

三貂嶺自行車道試營運 一天限量四梯次

舊三貂嶺隧道已塵封37年，擁有近百年歷史，見證煤礦產業、北宜鐵路發展，如今活化為三貂嶺隧道自行車道後，將自七月三日起進行為期兩個月的試營運，試營運期間每日開放4梯次入場，每次總量管制80人，歡迎民眾即日起至「三貂嶺隧道自行車道」預約網站申請入場，親自探訪自然與人文共存的美麗秘境。

北市共享運具加價優惠執行率1.42% 挨批「慘不忍睹」

北市府為推動使用共享運具，在去年5月推出「1280 加購共享機車」政策。有議員指出，交通局去年編列1000萬預算，執行率...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。