三貂嶺自行車道試營運 一天限量四梯次

舊三貂嶺隧道已塵封37年，擁有近百年歷史，見證煤礦產業、北宜鐵路發展，如今活化為三貂嶺隧道自行車道後，將自七月三日起進行為期兩個月的試營運，試營運期間每日開放4梯次入場，每次總量管制80人，歡迎民眾即日起至「三貂嶺隧道自行車道」預約網站申請入場，親自探訪自然與人文共存的美麗秘境。

近年來瑞芳和雙溪地區低碳輕旅行興盛，遊客也愈來愈多，新北市政府希望透過開闢三貂嶺隧道自行車道，串連附近景點，騎乘鐵馬也可沿路欣賞許多自然天成尚未開發的美景，縱情於山間小路，豐富旅行趣味。

碩仁里長林富萬就說，感謝新北市政府打通這座近百年的隧道成為自行車道，成為地方新興觀光亮點，希望未來試營運期間，可以多方聽取遊客和在地居民的體驗建議，可做為遊客舒適旅遊體驗的參考，自行車道開通帶來的觀光效益，樂觀其成。

議員林裔綺表示，三貂嶺隧道自行車道全長3.19公里，開通讓大家期待已久，但因為瑞芳和雙溪兩端的入口處都沒有停車空間，所以也呼籲要到訪自行車道的民眾，一定要搭乘大眾運輸，來趟低碳節能之旅。