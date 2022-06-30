進駐南瓶1年無法掛招牌 鹿點咖啡批市府督導不周

南港瓶蓋工廠台北製造所為歷史建築活化再利用，民國109年底盛大開幕，不過同時進駐園區的鹿點咖啡近期宣布退出，指控市府產發局督導不周，經營1年後連招牌都無法掛上。

南港瓶蓋工廠台北製造所在109年中修復完工後，由集思國際會議顧問有限公司取得使用管理權，同年年底開幕，但開幕不久便遇上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，從110年5月中開始暫停營業，直到110年9月初才全面開放參觀。

從南瓶開幕就進駐經營的鹿點咖啡瓶概店，日前在臉書上宣布將撤出，並指控台北市產業發展局督導不周，督導了1年才發現鹿點沒有招牌，要求集思國際裝招牌框後，集思國際反而叫鹿點自己裝，鹿點再向產發局反映，卻被無視。

鹿點咖啡瓶概店發文表示，直到鹿點撤出，連南瓶門口看板都看不到鹿點的標示，產發局還放任集思國際訂出不合理的目標營業額，又因為市長柯文哲要來，就在疫情期間一下叫鹿點關店、一下強迫鹿點開店。

鹿點咖啡負責人廖偉佑接受媒體電訪補充，因為在與集思國際交手的過程中遇到太多問題，甚至還有超收電費、設備故障等狀況，所以4月中時備齊資料與產發局召開線上陳情會，4月底進一步與集思國際代表召開實體協調會。

廖偉佑不滿表示，協調會上，產發局代表李姓股長先是遲到30分鐘，又不讓集思回應他的問題、不斷替集思發言與背書，讓他質疑「產發局跟集思是親兄弟還是姻親關係」。

產發局長林崇傑上午出席「東湖綠屋頂植人培訓所」分享會後受訪表示，市府在承租關係中屬於甲方，而經營者集思國際為乙方，承租人鹿點咖啡則屬於丙方，目前乙、丙方正在協議解約，個別發言難免有點情緒，市府對此予以尊重，但許多都不是事實。

林崇傑強調，對鹿點咖啡的經營，產發局沒有做過任何要求，集思國際與鹿點咖啡在合約上的乙、丙方關係，不該無限上綱到市府，且創業本來就不必然成功，應以較健康的態度面對。

產發局透過新聞稿回應，歡迎、接納各界對園區經營的各種建議指正，並會請經營團隊調整改善。園區內建物為歷史建築，如須加裝招牌等設備須依文資法規定事先提出申請，核定後即可裝設。

產發局強調，歷史建築修復單位、營運團隊、進駐單位、公民團體與局裡歷年來的努力與成果不容抹煞，將持續協助加強園區宣傳行銷及對接各方資源，並督促營運單位規劃舉辦各項展覽活動，提高空間活用性。