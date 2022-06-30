北市共享運具加價優惠執行率1.42% 挨批「慘不忍睹」

北市府為推動使用共享運具，在去年5月推出「1280 加購共享機車」政策。有議員指出，交通局去年編列1000萬預算，執行率0.68%，今年編列500萬元，截至今年5月底，執行率1.42%，有失財政紀律原則。交通局回應，年度預算去年中才開始執行，加上疫情影響，今年放寬讓非台北市民也能購買，鼓勵民眾嘗試。

北市府去年推出「1280定期票加購共享機車補貼」政策，但到今年2月前，只賣出728張。議員鍾佩玲發現，去年編列1000萬預算，共花費金額6萬8600元，執行率0.68%、今年編列預算500萬，截至5月底花7萬1200元，執行率1.42%，連續2年執行率都慘不忍睹。

鍾佩玲表示，交通局雖進行成效評估，但評估方式與指標完全背離政策目標，評估結果不僅無法判定政策執行成效，更無從得知成效不彰的原因。鍾舉例，交通局分析政策吸引力與成效，選取的母數是以去年5月至11月的所有購買者的購買次數，也未明確區購買月份。

鍾佩玲認為，評估方式若改以個別月份購買者為基礎，即可知道購買者首次使用後持續購買的狀況為何，若出現「連續購買」比例驟降時，即可確定政策難推動。

鍾佩玲說，交通局應深入了解購買者的使用運具習慣改變情形，她詢問辦公室同仁使用狀況，就有原本是搭乘捷運、公車的人，轉而加購共享運具，讓原本搭乘大眾運輸的人被吸引改用共享機車，悖離「鼓勵市民使用大眾運輸」的目標。

北市交通局回應，去年度編列1000萬元，雖然是全年度預算，但系統再去年5月13日才開發完成，政策年中上路，再加上有身分限制與疫情影響，購買量不如預期。

交通局說，今年3月時有檢討去年的執行狀況，因此修改政策，放寬讓所有人都能夠購買共享機車優惠，不再限於台北市民，3月開始宣傳，且Go Share、WeMo、iRean三家業者都有合作，盼能鼓勵、吸引民眾嘗試。