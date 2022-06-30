台北車站接種站退場 北市2管道7月提供Novavax接種

台北市今新增3082例本土病例，截至6月29日，確診者居家照護人數1萬8542人、列管中居家隔離人數2231人；台北車站中型接種站服務至今下午4時，後續有接種需求者可至北市疫苗預約系統或各醫院掛號預約；另針對新的疫苗Novavax，北市也會配合中央同步於7月中下旬提供接種。

台北市副市長蔡炳坤今下午前往台北車站中型接種站視察時表示，台北車站中型接種站自去年12月22日至今年6月30日，已經服務6個月又10天，總接種量約13萬2000人，每月接種量有高有低，最高為1月份接種4萬多人，本月較少僅7000多人。

蔡炳坤表示，考量疫苗接種各式管道均順暢，負責台北車站中型接種站接種服務的北市聯醫仁愛院區，先前是在花博中型接種站替民眾施打疫苗，也服務了6個月、接種約40萬人。

經歷一年多，目前已完成階段性任務，另台北車站接種站部分也要感謝台鐵警察人員、移民署、勞動部、勞動局提供服務，因為該接種站主要是為服務外籍勞工，經統計，有46％的移工或外籍人士在此接種站接種。

有關未來接種管道，蔡炳坤指出，北市疫苗接種常規2系統非常穩地，一個是北市疫苗預約系統，每周二、三開放預約，下周接種，幾戶每個禮拜市民都知道要去預約，另一個是北市各大醫院掛號預約，因為北市疫苗預約系統主要在診所，而各大醫院則提供各式疫苗。

目前除了莫德納、高端外，新的疫苗Novavax疫苗預約7月開放，Novavax疫苗可作為第一、二劑或是第一、二追加劑（第三、四劑），北市已做好準備，未來會以預約系統及醫院掛號預約為主，中央預計7月14日開始接種，北市疫苗預約系統及醫院掛號預約2系統也會同步啟動提供新的疫苗。

蔡炳坤說，國內疫苗即將進入「全齡接種」，北市已做好接種準備，中型接種站退場後，醫院將機動化提供接種服務，哪裡有需要就造冊接種，像是暑假有很多任務，目前進行國小BNT第二劑接種，施打到7月3日，都是醫院進駐校園造冊接種；開學前8月份還有一波接種，讓學生在開學前都能做好疫苗接種。

針對6個月至5歲幼兒疫苗接種，蔡炳坤表示，該階段幼童施打疫苗的地點較多樣化，包含幼兒園、學校、診所、醫院等，若數量多就造冊讓醫院進駐至幼兒園或學校接種，量少可設立接種站，這是7月中下旬要來處理的，北市將提供多元管道讓家長幫方便就近帶幼童前往接種。