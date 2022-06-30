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新北兒童第二劑7226人預約 沒預約者7月1日、2日可隨到隨打

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
侯友宜說明，新北今日新增5339例，居家照護執行中2萬1806人，居家隔離列管數8500人。記者劉懿萱／攝影
侯友宜說明，新北今日新增5339例，居家照護執行中2萬1806人，居家隔離列管數8500人。記者劉懿萱／攝影

國內疫情趨緩，新北市長侯友宜今表示，疫情雖在緩降當中，但速度不夠快，呼籲民眾仍要做好防疫。另外，兒童疫苗第二劑新北第一期預約今上午截止，侯說若沒有預約7月1日、2日也開放至14個接種站、243處醫療院所現場掛號、隨到隨打。

侯友宜今日在疫情記者會上說明，新北今日新增5339例，居家照護執行中2萬1806人，居家隔離列管數8500人。從確診曲線來看，越尾端人數都在緩緩下降當中，但速度不夠快，已經有十幾天下降速度很緩慢，後續疫情還是需要大家一起做好防疫，才能將疫情更有效率往下降。另外，居家照護康復人數已經達62萬。

侯友宜也提及，新北5至12歲兒童疫苗第二劑校外接種，若沒有預約者7月1日、2日也開放至14個接種站、243處醫療院所現場掛號、隨到隨打，也呼籲長者盡速接種第四劑，盼提升接種率。另外，衛生局補充，新北兒童疫苗第一期預約今上午截止，已有7226人預約。

至於恩恩案指揮中心要求提供調查報告，衛生局長陳潤秋表示，新北衛生局在6月28日下午收到指揮中心來函，要求提供該確診病例的就醫過程調查報告，既然公文來了，我們就會將相關資料整理函覆指揮中心。而恩恩爸稱不排除加速法律行動，陳表示予以尊重。

侯友宜說明，新北今日新增5339例，居家照護執行中2萬1806人，居家隔離列管數8500人。圖／新北衛生局提供
侯友宜說明，新北今日新增5339例，居家照護執行中2萬1806人，居家隔離列管數8500人。圖／新北衛生局提供
新北5至12歲兒童疫苗第二劑校外接種，若沒有預約者7月1日、2日也開放至14個接種站、243處醫療院所現場掛號、隨到隨打。圖／新北衛生局提供
新北5至12歲兒童疫苗第二劑校外接種，若沒有預約者7月1日、2日也開放至14個接種站、243處醫療院所現場掛號、隨到隨打。圖／新北衛生局提供
侯友宜說明，新北今日新增5339例，居家照護執行中2萬1806人，居家隔離列管數8500人。圖／新北衛生局提供
侯友宜說明，新北今日新增5339例，居家照護執行中2萬1806人，居家隔離列管數8500人。圖／新北衛生局提供
新北5至12歲兒童疫苗第二劑校外接種，若沒有預約者7月1日、2日也開放至14個接種站、243處醫療院所現場掛號、隨到隨打。圖／新北衛生局提供
新北5至12歲兒童疫苗第二劑校外接種，若沒有預約者7月1日、2日也開放至14個接種站、243處醫療院所現場掛號、隨到隨打。圖／新北衛生局提供

新北市長 衛生局 疫情

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