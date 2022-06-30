聽新聞
test
0:00 / 0:00
一覽山巒瀑布美景新地標 烏來首座原住民主題公園啟用
烏來公三公園過去因為2015年蘇迪勒及杜鵑颱風重創，又因年久失修而殘破不勘，甚至形成孤島效應無法進出，新北市府整建並改造為在地首座原住民主題公園，不只能遠眺烏來瀑布，也能欣賞烏來山巒，成為在地觀光旅遊新地標。
新北城鄉局說明，烏來天然地景與動植物生態資源豐富，這次爭取就地取材以生態工法改造烏來高砂義勇紀念園區空間，內含原民特色觀景平台、廣場、天空木棧道及涼亭等設施，結合水土保持概念復育原始林木生態，塑造泰雅文化體驗場域，轉型成烏來首座原住民主題生態公園。
新北副市長陳純敬表示，園區步道整修後，未來旅客要造訪烏來全區景觀設施、園區步道、享受溫泉及探索烏來泰雅文化之美都更加方便，透過園區步道串聯烏來自然生態，體驗泰雅文化及意象設施景點。
烏來區長周守信指出，園內每個角落都能看到瀑布，過去當地停車場平日假日都滿，尤其這幾年疫情大家出遊都愛往山上跑，相信烏來在未來一定會看到過往榮景。
新北市議員馬見表示，園內能一覽烏來瀑布及山巒，未來能結合觀光導覽路線，在地族人也樂觀其成，這次園內也融合在地泰雅族文化，希望市府未來在建設上如同這次不只有硬體，要將原民文化底蘊發揮，另外接下來也要落實養護，不要跟這次一樣又要花錢整建。
城鄉局補充，工程於去年11月8日正式開工，今年1月6日完工，接著陸續完成初驗及正驗，並於今啟用，預算金額為1000萬元，其中包含中央補助款650萬元、地方配合款350萬元，當中亦有烏來區公所自籌經費約230萬元。
城鄉局提到，未來將持續與烏來區公所盤整潛力藍綠帶資源，提案爭取中央經費挹注烏來地區，完善「文化觀光」和「生態旅遊」兩大發展主軸之硬體設備及軟體服務，打造烏來成為台灣山林生態及泰雅人文深度體驗首選勝地。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言