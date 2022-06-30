一覽山巒瀑布美景新地標 烏來首座原住民主題公園啟用

烏來公三公園過去因為2015年蘇迪勒及杜鵑颱風重創，又因年久失修而殘破不勘，甚至形成孤島效應無法進出，新北市府整建並改造為在地首座原住民主題公園，不只能遠眺烏來瀑布，也能欣賞烏來山巒，成為在地觀光旅遊新地標。

新北城鄉局說明，烏來天然地景與動植物生態資源豐富，這次爭取就地取材以生態工法改造烏來高砂義勇紀念園區空間，內含原民特色觀景平台、廣場、天空木棧道及涼亭等設施，結合水土保持概念復育原始林木生態，塑造泰雅文化體驗場域，轉型成烏來首座原住民主題生態公園。

新北副市長陳純敬表示，園區步道整修後，未來旅客要造訪烏來全區景觀設施、園區步道、享受溫泉及探索烏來泰雅文化之美都更加方便，透過園區步道串聯烏來自然生態，體驗泰雅文化及意象設施景點。

烏來區長周守信指出，園內每個角落都能看到瀑布，過去當地停車場平日假日都滿，尤其這幾年疫情大家出遊都愛往山上跑，相信烏來在未來一定會看到過往榮景。

新北市議員馬見表示，園內能一覽烏來瀑布及山巒，未來能結合觀光導覽路線，在地族人也樂觀其成，這次園內也融合在地泰雅族文化，希望市府未來在建設上如同這次不只有硬體，要將原民文化底蘊發揮，另外接下來也要落實養護，不要跟這次一樣又要花錢整建。

城鄉局補充，工程於去年11月8日正式開工，今年1月6日完工，接著陸續完成初驗及正驗，並於今啟用，預算金額為1000萬元，其中包含中央補助款650萬元、地方配合款350萬元，當中亦有烏來區公所自籌經費約230萬元。