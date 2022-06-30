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選前臨陣換將 新北捷副局長接任新莊區長
年底即將進行2022九合一大選，但新北市新莊區卻傳出區長換人消息，由新北捷運局副局長林耀長接任新莊區長，前區長林煌源雖經市長侯友宜慰留，但因家庭因素辭意甚堅，區長則已於昨日交接完畢。
新北市29區，各區長的角色如市長侯友宜的左右手，關係到與地方、里長間的互動，因此區長人選都是市長派任，代表市長維持與地方互動關係，而里長則是地方票源的重要關鍵，因此在選前區長更動，令外界頗感訝異。
據悉前區長林煌源原應於明年7月退休，但因家庭因素考量許久後向民政局長柯慶忠提出提前退休，市長侯友宜得知後表達慰留之意，但得知林煌源退休後要照顧家人，因此同意其提前退休。
人口超過40萬人的一等行政區如板橋、中和、新莊，區長需派任11職等公務員，新任區長林耀長原為新北市捷運局副局長，而搖身變為新莊區長的主要原因，除了他曾擔任板橋、樹林、林口區長，區長經驗豐富，更重要是林耀長在新北升格前曾是新莊市副市長，與新莊里長及地緣關係皆相當深厚。
侯友宜認為林耀長能穩固新莊地方關係，因此決定派任林耀長擔任新莊區長。林耀長則說，因前區長林煌源周一臨時決定退休，因此接獲市長指示後立即接任區長，望能無縫接軌新莊事務，認真做好區長職務。
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