北市紓困再加碼 小巨蛋、藝文表演場館場地使用費減半

針對疫情影響，台北市政府紓困再加碼，今宣布針對民間舉辦活動申請使用北市府所屬自營場地、場館、小巨蛋主場館及藝文表演場館，減徵場地使用費(短期租用) 50%，不含門票抽成，估計超過2千處。

北市財政局指出，實施期間追溯自111年5月1日起至111年7月31日，以減輕業者及藝文團體負擔，盡速協助度過難關，並將視疫情狀況滾動檢討。

北市府指出，實施減徵紓困措施之市府自營場地(館)、小巨蛋主場館及藝文表演場館場地超過2千處，除小巨蛋主場館及藝文表演場館外，另包含區民活動中心、公民會館、禮堂、公園、田徑場、市府各機關及高中職以下學校管轄場地，場地(館)明細以各場地(館)管理機關學校公告為準，申請人可逕向各場地(館)管理機關學校洽辦，並請注意防疫規定。

市府表示，民眾欲進一步瞭解紓困措施內容，可至北市府財政局建置的「嚴重特殊傳染性肺炎紓困措施主題專區」(網址：https://dof.gov.taipei/Content_List.aspx?n=C8E891D0740882CC），或北市府Covid-19防疫專區(網址：https://www.gov.taipei/covid19/)查詢相關懶人包、紓困措施及聯絡窗口。