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北市2路段試辦大型重機停汽車格 9月底前享半價

中央社／ 台北30日電

北市交通局今天表示，為了解大型重機停放路邊停車格可行性，即日起試辦辛亥路2段專用停車格，共2格；光復南路共用停車格，共4格。臨停半價優惠，試辦至9月底止。

台北市政府交通局提供新聞資料指出，停車管理工程處6月27日起已試辦大型重機停放路邊停車格政策，即日起在辛亥路2段（復興南路至建國南路）、光復南路（忠孝東路4段至基隆路2段）設置大型重機路邊停車格。

台北市停管處營運科長羅至浩說，經統計，北市目前約有2萬7000輛大型重機，為了解大型重機停放路邊停車格狀況，試辦臨時停車半價優惠，辛亥路2段為大型重型機車專用格位，共2格；光復南路為小型汽車與大型重機共用格位，共4格。

他表示，大型重型機車只要停放在2個路段的路邊停車格位，可享計時費率半價優惠，例如光復南路停車費率1小時為新台幣50元，大型重機騎士把車輛停放在專用格位，並有依藍色斜向輔助分隔線停放在共用格位，可享臨停半價優惠。

此外，台北市交通局指出，去年9月起在玉成公園等4處停車場試辦販售大型重型機車月票，價格為原本月票的半價，經觀察使用情形良好，推廣至42處公有停車場。

羅至浩說，優惠月票部分是以有設置大型重機專用停車格位的42處公有停車場為主，若大型重機有未依規定停放狀況，將開立勸導單，達3次會取消買月票資格，目前月票已開放販售，優惠價格視停車場地點不同，費用從1500元至3600元。

台北市停管處指出，公有停車場月票採抽籤購票，並提供線上支付方式購票，有悠遊付等13家支付業者可供使用。

重機 北市 停車場

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