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指揮中心澄清通聯資料時間被誤植 陳偉杰:重擊新北基層
恩恩案持續被討論，中央流行疫情指揮中心澄清新北的通聯資料時間差是被誤植，新北市議員陳偉杰認為，中央搞錯這麼重要的資料，就讓新北背了這麼多天的黑鍋，結果一句誤貼就輕描淡寫的帶過，但沉重打擊新北基層人員。
陳偉杰指出，事發多天，綠營為了打擊新北市長侯友宜，操作悲情與負面議題，就是企圖抹黑。再操作短期民調，製造民眾不滿市府以及侯友宜滿意度大幅下滑的印象，為選舉創造議題空間，也拉抬綠營未來選舉的形勢。
陳偉杰說，整個議題的操作其實很簡單、很SOP，而且標準到連一般民眾都看的出來，難怪網民會把民進黨罵翻，說民進黨沒有陰謀，全是陽謀。
陳偉杰強調，恩恩案讓全台灣民眾同感悲痛，但基層按照中央指示進行卻造成了悲劇，不是中央極力撇清就可以坐壁上觀。疫情造成六千多條性命逝去，有很多遺體是在尚未釐清的狀況下，按照中央指示24小時內就匆忙進行了焚化，家屬連最後一眼都見不到。難道中央不用和地方好好商議、了解與溝通，以避免未來重蹈覆轍嗎？
陳偉杰批評，中央一面撇清，一面卻給予綠營錯誤資料，民進黨政府就是黨政聯手來打擊侯友宜、打擊辛苦防疫兩年的新北基層人員，民進黨想把侯友宜聲望打下來，至少也要幫他抹上汙點、背上包袱，好讓藍營失去火車頭，在選舉時有話題進行攻擊。民進黨政治操作如此明顯，難道是把民眾當傻瓜了嗎？
陳偉杰表示，請民進黨多關心一下經濟與民生，不要只會政治操作、打擊對手、打擊基層，因為台灣不是只有選舉。如今既然中央已跳出來澄清，換個角度想，也是暗示民進黨該適可而止了。
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