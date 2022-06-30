快訊

大馬羽賽／麟洋配先盛後衰 不敵地主無緣8強

BA.4、BA.5已入社區？ 羅一鈞估大流行時間點：不敢說沒有

攸關荷包會不會變薄！明起7月新制上路 優惠、調漲一次看懂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

慰問新北清潔隊 侯友宜：辛苦不許被抹滅

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市長侯友宜下午前往土城清潔隊慰問。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜下午前往土城清潔隊慰問。記者李定宇／攝影

新北市府近來因恩恩案疲於回應，今下午市長侯友宜前往新北市土城區清潔隊慰問隊員防疫期間辛勞，致詞時有感而發的說，第一線工作夥伴最辛苦，不論如何第一線的辛苦不允許遭抹滅、打擊，為防疫第一線的員工打氣。

侯友宜在現場說到，疫情來臨後清零政策剛開始，病毒傳播速度快，每天2、3百人確診要隔離超過萬人，新北全國最多社區篩檢站，為了新北醫療不要崩潰首創居家照護政策後全台才跟進，所以中央感謝新北居家照護。

他說，去年中央發生確診數矯正回歸，今年又有民眾5天、10天後才拿到居隔單，新北市都在疫情浪頭上，清潔隊員疫情間收運垃圾相當辛苦，兩年多重中之重的努力，第一線工作夥伴的辛苦，不允許被抹滅、打擊。為感謝清潔隊員辛勞，侯友宜並送上大西瓜及運動飲料。

環保局表示，自疫情爆發以來，即徵調不同工作班別的清潔隊員參加環境用藥病媒防治消毒人員訓練，並與民間消毒廠商成立防疫消毒大隊，可動員人力362人，配置車載式高壓噴霧機、背負式高壓噴霧機、熱霧機及消毒水車，執行各種場域的消毒工作。

疫情初期清潔隊每月平均出動502人次消毒，自發布3級警戒後增加約4倍到每月2036人次；居家照護期間，單月最高曾出動人力達到2718人次，為疫情初期的5.4倍。迄今總計已出動4萬3007人次，藥劑使用量約1024萬公升，消毒面積達3萬4672公頃，約為1567個大都會公園，工作量繁重。

侯友宜表示，疫情還未結束，新北市防疫工作還不能停止，市府持續執行各項防疫措施，隨時滾動檢討，為市民的健康把關共度嚴峻疫情。

新北市長侯友宜送上大西瓜慰問。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜送上大西瓜慰問。記者李定宇／攝影

疫情

延伸閱讀

新北到宅照護隊服務百餘案 侯友宜向成員致謝

恩恩爸列8疑問將加速法律行動 侯友宜：全力配合調查

被批不核發乾貯執照 侯友宜反擊：中央沒把安全標準送審

新北議會綠籲開臨會查恩恩案 藍：勿政治操作

相關新聞

北市這2條路停重機半價 42處停車場供重機月票

北市府於6月底在大安區辛亥路2段大型重型機車專用格位、光復南路路邊小型車與大型重型機車共用格位，試辦大型重型機車臨停優惠...

Novavax疫苗來了 北市醫院門診預計7月8日開打

50.4萬劑Novavax疫苗上午抵台，最快將於7月8日起接種。台北市副市長蔡炳坤上午受訪指出，醫院門診預計在7月8日開...

嚴抓改裝車 北市首度用35處車牌辨識系統取締違法行為

為保障民眾生活環境安寧，北市環保局結合警察機關、監理單位將於暑假周末夜間擴大執行「靜城專案」，針對常遭陳情改裝車輛噪音擾...

恩恩爸列8疑問將加速法律行動 侯友宜：全力配合調查

恩恩案延燒，恩恩爸昨天在臉書上指出，不認為市府會提完整報告，強調他會加速法律行動，新北市長侯友宜今天受訪表示，家屬的心情...

北市紓困再加碼 小巨蛋、藝文表演場館場地使用費減半

針對疫情影響，台北市政府紓困再加碼，今宣布針對民間舉辦活動申請使用北市府所屬自營場地、場館、小巨蛋主場館及藝文表演場館，...

指揮中心澄清通聯資料時間被誤植 陳偉杰:重擊新北基層

恩恩案持續被討論，中央流行疫情指揮中心澄清新北的通聯資料時間差是被誤植，新北市議員陳偉杰認為，中央搞錯這麼重要的資料，就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。