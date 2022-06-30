慰問新北清潔隊 侯友宜：辛苦不許被抹滅

新北市府近來因恩恩案疲於回應，今下午市長侯友宜前往新北市土城區清潔隊慰問隊員防疫期間辛勞，致詞時有感而發的說，第一線工作夥伴最辛苦，不論如何第一線的辛苦不允許遭抹滅、打擊，為防疫第一線的員工打氣。

侯友宜在現場說到，疫情來臨後清零政策剛開始，病毒傳播速度快，每天2、3百人確診要隔離超過萬人，新北全國最多社區篩檢站，為了新北醫療不要崩潰首創居家照護政策後全台才跟進，所以中央感謝新北居家照護。

他說，去年中央發生確診數矯正回歸，今年又有民眾5天、10天後才拿到居隔單，新北市都在疫情浪頭上，清潔隊員疫情間收運垃圾相當辛苦，兩年多重中之重的努力，第一線工作夥伴的辛苦，不允許被抹滅、打擊。為感謝清潔隊員辛勞，侯友宜並送上大西瓜及運動飲料。

環保局表示，自疫情爆發以來，即徵調不同工作班別的清潔隊員參加環境用藥病媒防治消毒人員訓練，並與民間消毒廠商成立防疫消毒大隊，可動員人力362人，配置車載式高壓噴霧機、背負式高壓噴霧機、熱霧機及消毒水車，執行各種場域的消毒工作。

疫情初期清潔隊每月平均出動502人次消毒，自發布3級警戒後增加約4倍到每月2036人次；居家照護期間，單月最高曾出動人力達到2718人次，為疫情初期的5.4倍。迄今總計已出動4萬3007人次，藥劑使用量約1024萬公升，消毒面積達3萬4672公頃，約為1567個大都會公園，工作量繁重。