疫情嚴峻確診大增 議員王欣儀贈千分食品抗疫

疫情嚴峻，確診人數爆增，癒後關鍵在於營養照護，台北市議員王欣儀疫情期間捐助北市大安、文山區1千份可沖泡即食的「紅藜穀粉」作公益，透過民代與企業的援助，幫助的獨居老人、弱勢家庭及榮民眷舍。

王欣儀說，她也感謝鈺統食品運用食品專業為防疫貢獻心力，更感謝這段時間，願意一起辛苦協助幫忙發送的各里長、鄰長、志工們，期望藉此能拋磚引玉，邀請更多企業、團體共襄盛舉，讓善心關懷的行動持續下去，共度疫情挑戰。

王欣儀表示，癒後關鍵在於營養照護，由鈺統食品創辦人謝日鑫及董事長吳翠玉開發的「紅藜穀粉」僅需要沖泡後即可方便食用，讓染疫後的民眾能快速補充優質營養，幫助恢復體力與元氣。