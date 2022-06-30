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疫情嚴峻確診大增 議員王欣儀贈千分食品抗疫

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
疫情嚴峻，確診人數爆增，癒後關鍵在於營養照護，台北市議員王欣儀疫情期間捐助食品作公益。圖／王欣儀提供
疫情嚴峻，確診人數爆增，癒後關鍵在於營養照護，台北市議員王欣儀疫情期間捐助食品作公益。圖／王欣儀提供

疫情嚴峻，確診人數爆增，癒後關鍵在於營養照護，台北市議員王欣儀疫情期間捐助北市大安、文山區1千份可沖泡即食的「紅藜穀粉」作公益，透過民代與企業的援助，幫助的獨居老人、弱勢家庭及榮民眷舍。

王欣儀說，她也感謝鈺統食品運用食品專業為防疫貢獻心力，更感謝這段時間，願意一起辛苦協助幫忙發送的各里長、鄰長、志工們，期望藉此能拋磚引玉，邀請更多企業、團體共襄盛舉，讓善心關懷的行動持續下去，共度疫情挑戰。

王欣儀表示，癒後關鍵在於營養照護，由鈺統食品創辦人謝日鑫及董事長吳翠玉開發的「紅藜穀粉」僅需要沖泡後即可方便食用，讓染疫後的民眾能快速補充優質營養，幫助恢復體力與元氣。

王欣儀指出，鈺統食品公司最初在收到各地公益單位需求後，董事長及創辦人期望能提供優質食品來作捐贈。隨著疫情越趨嚴重下，鈺統也將捐贈範圍延伸至北部；這次公益捐贈，則是委託她代為協助處理、分發。

疫情嚴峻，確診人數爆增，癒後關鍵在於營養照護，台北市議員王欣儀疫情期間捐助食品作公益。圖／王欣儀提供
疫情嚴峻，確診人數爆增，癒後關鍵在於營養照護，台北市議員王欣儀疫情期間捐助食品作公益。圖／王欣儀提供

疫情 王欣儀 北市

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