新北到宅照護隊服務百餘案 侯友宜向成員致謝

新北市自5月19日啟動到宅照護隊，由醫檢師、醫師到宅為社區確診的獨居長輩、身障不便出門者，疑似確診個案經通報後，由團隊提供快篩、問診、投藥、服務等整合式照護服務，成立一個多月以來，已完成百案，服務超過140人。

獨自居住在三重80歲的趙奶奶，因出現喉嚨不適及流鼻水，感到倦怠無法獨自出門，主動來電尋求協助，照護隊到場進行快篩及投藥，發現奶奶在照護期間用餐的困難，社會局即連結愛心大平台的待用餐券，鄰居也熱心協助購置餐食，長照居服單位與到宅照護隊在照護期間每日關懷長輩，陪趙奶奶聊天說話、解解悶，趙奶奶很開心有大家的陪伴。

新北市長侯友宜今日前往同仁醫院，跟到宅服務隊成員致謝。侯友宜與趙奶奶視訊時，也關心長輩的康復情形，趙奶奶表示，很感謝市府及照護隊，在染疫期間能有專業的照顧團隊隨時關心並提供專業建議，感覺真的非常安心。

侯友宜表示，在疫情嚴峻下，如果身體不適疑似染疫，但無法進行快篩及視訊問診，恐危及生命安全及增加社區傳染風險。

因應今年新型冠狀病毒疫情，新北市推動獨居且行動不便長者及身心障礙者到宅照護隊，與同仁醫院合作，再結合社團法人新北市牙醫師公會及新北市醫事檢驗師公會組成團隊，提供到宅照護服務。