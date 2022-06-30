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北市行人違規大增 警方暑期加強查察改車、危險駕車

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
交通局表示，4月至6月為路口安全專案執行期間，統計4、5月違規件數，行人違規有5912件，比去年同期多出1003件。圖／聯合報系資料照
交通局表示，4月至6月為路口安全專案執行期間，統計4、5月違規件數，行人違規有5912件，比去年同期多出1003件。圖／聯合報系資料照

北市交通局執行第二季路口安全交安專案，針對A1事故、多事故路口及校園周邊道路交通設施做檢討改善，並放置大型行人專用號誌及延長行人秒數等行人安全設施，今年4月到5月共取締2萬7151件違規，較去年同期增加2231件；北市警也將於暑假期間加強查察危險駕車與改車，未成年無照駕駛也會移至保管車輛。

交通局表示，4月至6月為路口安全專案執行期間，統計4、5月違規件數，行人違規有5912件，比去年同期多出1003件；車輛不禮讓行人有3032件，比去年同期多出174件；紅燈右轉有6527件，比去年同期多出1690件，惟闖紅燈件數較去年同期下降，少了706件，為1萬1680件。

此外，為深化「汽機車路口停讓行人、行人走行人穿越道」等觀念，交通局透過宣傳，如網紅、社群平台、戶外電視強、雜誌、廣播等，共計露出逾392萬6160次，宣導人數有5121人次，較去年多出1772人次。

交通局指出，今年4月至5月路口交通事故件數2170件，較去年同期減少120人，約5.2%，死亡3人較去年同期減少3人，約50%，及受傷2872人，較去年同期減少221人，7.1%，為近3年最低。

交通局表示，將向民眾積極宣導「不超速、不逼車」、「防禦駕駛觀念」、「路口停讓行人」等路口安全觀念，提醒開車民眾及行人特別留意遵守。

交通局提醒，北市警局將於暑假期間加強危險駕車及改裝車輛查察勤務，針對轄內易超速肇事路段，執行移動式測速取締勤務，並推動「未成年無照駕駛移置保管車輛執行計畫」，強化車輛所有人管理責任，以提升交通安全。

北市 未成年

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