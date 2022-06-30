議員質疑柯文哲臉書有公費小編 北市：未用公務預算

台北市長柯文哲臉書粉專封鎖「孟買春秋」引討論。北市議員苗博雅指出，柯文哲臉書等有公費小編經營；北市府今天表示，並無使用公務預算經營柯文哲臉書。

社會民主黨籍台北市議員苗博雅在臉書發文，原來很多人不知道柯文哲臉書、Instagram（IG）等都有台北市政府秘書處公費小編經營。經統計，從2019年初至去年底，北市府秘書處小編幫柯文哲處理1465篇臉書發文，453則IG貼文，750則推特等內容。

苗博雅說，多數中央和地方政府都有公費人力經營社群，應按法律規定執行，但問題在於公費經營社群，不該被當私產，應保障網友接收政府資訊及發表意見自由。

苗博雅指出，公費經營社群要按法律規定執行，不要假清高，建議未來應修法，讓政府社群更公私分明，且政府出錢外包打廣告，應明確標示是單位廣告，讓人民自行判斷是否相信，杜絕以稅金洗腦納稅人。

苗博雅表示，從中央到地方各級機關，公務人力小編製作圖文都是自主標示，有些有標示、有些沒標示，像北市府公費小編貼文幾乎都沒標示，導致市民不知情，原來柯文哲社群有公費小編。

北市府發言人陳智菡對此回應，為提升市政宣傳效益，柯文哲無償出借個人臉書宣導市政，市府並無使用公務預算經營，盼勿誤導視聽。

前路透社記者喬伊斯在臉書（Facebook）創辦「孟買春秋」粉絲專頁，喬伊斯28日發現，「孟買春秋」遭柯文哲粉專封鎖，質疑拿納稅人薪水經營粉專封鎖民眾。

陳智菡昨天回應，為維護柯文哲社群其他網友公平獲取資訊權益加上許多網友表達受干擾，封鎖「孟買春秋」洗版式人身攻擊，且許多政治人物粉專同樣會封鎖用戶。