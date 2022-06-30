快訊

直播／本土+3.8萬例 羅一鈞：未來單日確診應都維持3萬多例

直播／本土確診今新增38846例、118例死亡 境外移入增96例

我一遠洋漁船未掛國旗入領海 遭印尼軍艦強扣

議員質疑柯文哲臉書有公費小編 北市：未用公務預算

中央社／ 台北30日電

台北市長柯文哲臉書粉專封鎖「孟買春秋」引討論。北市議員苗博雅指出，柯文哲臉書等有公費小編經營；北市府今天表示，並無使用公務預算經營柯文哲臉書。

社會民主黨籍台北市議員苗博雅在臉書發文，原來很多人不知道柯文哲臉書、Instagram（IG）等都有台北市政府秘書處公費小編經營。經統計，從2019年初至去年底，北市府秘書處小編幫柯文哲處理1465篇臉書發文，453則IG貼文，750則推特等內容。

苗博雅說，多數中央和地方政府都有公費人力經營社群，應按法律規定執行，但問題在於公費經營社群，不該被當私產，應保障網友接收政府資訊及發表意見自由。

苗博雅指出，公費經營社群要按法律規定執行，不要假清高，建議未來應修法，讓政府社群更公私分明，且政府出錢外包打廣告，應明確標示是單位廣告，讓人民自行判斷是否相信，杜絕以稅金洗腦納稅人。

苗博雅表示，從中央到地方各級機關，公務人力小編製作圖文都是自主標示，有些有標示、有些沒標示，像北市府公費小編貼文幾乎都沒標示，導致市民不知情，原來柯文哲社群有公費小編。

北市府發言人陳智菡對此回應，為提升市政宣傳效益，柯文哲無償出借個人臉書宣導市政，市府並無使用公務預算經營，盼勿誤導視聽。

前路透社記者喬伊斯在臉書（Facebook）創辦「孟買春秋」粉絲專頁，喬伊斯28日發現，「孟買春秋」遭柯文哲粉專封鎖，質疑拿納稅人薪水經營粉專封鎖民眾。

陳智菡昨天回應，為維護柯文哲社群其他網友公平獲取資訊權益加上許多網友表達受干擾，封鎖「孟買春秋」洗版式人身攻擊，且許多政治人物粉專同樣會封鎖用戶。

柯文哲 台北市長 苗博雅

延伸閱讀

柯文哲參觀東湖綠屋頂體驗摘菜 喊話推廣到私人建物

柯文哲擬拜會內政部談大巨蛋 籲勿犧牲人民利益

為大巨蛋喊話花敬群 柯文哲：勿為政黨利益犧牲國家利益

大巨蛋案柯文哲邀公開辯論 花敬群：雙方將專案討論

相關新聞

北市這2條路停重機半價 42處停車場供重機月票

北市府於6月底在大安區辛亥路2段大型重型機車專用格位、光復南路路邊小型車與大型重型機車共用格位，試辦大型重型機車臨停優惠...

Novavax疫苗來了 北市醫院門診預計7月8日開打

50.4萬劑Novavax疫苗上午抵台，最快將於7月8日起接種。台北市副市長蔡炳坤上午受訪指出，醫院門診預計在7月8日開...

嚴抓改裝車 北市首度用35處車牌辨識系統取締違法行為

為保障民眾生活環境安寧，北市環保局結合警察機關、監理單位將於暑假周末夜間擴大執行「靜城專案」，針對常遭陳情改裝車輛噪音擾...

恩恩爸列8疑問將加速法律行動 侯友宜：全力配合調查

恩恩案延燒，恩恩爸昨天在臉書上指出，不認為市府會提完整報告，強調他會加速法律行動，新北市長侯友宜今天受訪表示，家屬的心情...

全台最美辦公樓 新北古蹟如今破敗不堪

日治時代擁有「全台最美辦公大樓」美稱的三峽庄役所，隨著時代演變如今變身歷史文物館並列為新北市定古蹟。日前民眾前往參觀，卻...

柯文哲參觀東湖綠屋頂體驗摘菜 喊話推廣到私人建物

台北市長柯文哲今天到東湖圖書館參觀「空中式體驗農場」綠屋頂，還戴上斗笠親自摘採作物。柯文哲說，他上任後就推廣田園城市，現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。