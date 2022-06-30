Novavax疫苗來了 北市醫院門診預計7月8日開打

50.4萬劑Novavax疫苗上午抵台，最快將於7月8日起接種。台北市副市長蔡炳坤上午受訪指出，醫院門診預計在7月8日開打，透過預約系統，最慢11日開打，但仍須和中央確認北市分配的量，以及到達的時間。

蔡炳坤上午參加「智能防詐生態圈啟動儀式」受訪指出，目前須和中央確定Novavax北市分配到的量和到達時間，預計以醫院門診及預約系統兩種管道接種，醫院7月8日開打，預約系統則是每周二、三開放預約，因此最慢11日可以開打。

至於Novavax次蛋白疫苗是否讓長者先行接種，蔡炳坤表示，因中央沒有規畫，但也擔心搶打潮，難以預估需求量，因此先醫院、預約系統的方式，先觀察供需量，再滾動式調整。