快訊

直播／本土+3.8萬例 羅一鈞：未來單日確診應都維持3萬多例

直播／本土確診今新增38846例、118例死亡 境外移入增96例

我一遠洋漁船未掛國旗入領海 遭印尼軍艦強扣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Novavax疫苗來了 北市醫院門診預計7月8日開打

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
50.4萬劑Novavax疫苗上午抵台。圖／報系資料照
50.4萬劑Novavax疫苗上午抵台。圖／報系資料照

50.4萬劑Novavax疫苗上午抵台，最快將於7月8日起接種。台北市副市長蔡炳坤上午受訪指出，醫院門診預計在7月8日開打，透過預約系統，最慢11日開打，但仍須和中央確認北市分配的量，以及到達的時間。

蔡炳坤上午參加「智能防詐生態圈啟動儀式」受訪指出，目前須和中央確定Novavax北市分配到的量和到達時間，預計以醫院門診及預約系統兩種管道接種，醫院7月8日開打，預約系統則是每周二、三開放預約，因此最慢11日可以開打。

至於Novavax次蛋白疫苗是否讓長者先行接種，蔡炳坤表示，因中央沒有規畫，但也擔心搶打潮，難以預估需求量，因此先醫院、預約系統的方式，先觀察供需量，再滾動式調整。

蔡炳坤 北市 Novavax疫苗

延伸閱讀

北市疫苗1小時7千人預約 蔡炳坤：5歲以下7月中開打

嗆中央卡蛋 柯文哲邀內政部公開辯論「花敬群不要逃」

大巨蛋避難層審查 柯文哲邀內政部公開辯論

校園第二劑兒童疫苗開打 北市8月擬推學生集中接種

相關新聞

北市這2條路停重機半價 42處停車場供重機月票

北市府於6月底在大安區辛亥路2段大型重型機車專用格位、光復南路路邊小型車與大型重型機車共用格位，試辦大型重型機車臨停優惠...

Novavax疫苗來了 北市醫院門診預計7月8日開打

50.4萬劑Novavax疫苗上午抵台，最快將於7月8日起接種。台北市副市長蔡炳坤上午受訪指出，醫院門診預計在7月8日開...

嚴抓改裝車 北市首度用35處車牌辨識系統取締違法行為

為保障民眾生活環境安寧，北市環保局結合警察機關、監理單位將於暑假周末夜間擴大執行「靜城專案」，針對常遭陳情改裝車輛噪音擾...

恩恩爸列8疑問將加速法律行動 侯友宜：全力配合調查

恩恩案延燒，恩恩爸昨天在臉書上指出，不認為市府會提完整報告，強調他會加速法律行動，新北市長侯友宜今天受訪表示，家屬的心情...

全台最美辦公樓 新北古蹟如今破敗不堪

日治時代擁有「全台最美辦公大樓」美稱的三峽庄役所，隨著時代演變如今變身歷史文物館並列為新北市定古蹟。日前民眾前往參觀，卻...

柯文哲參觀東湖綠屋頂體驗摘菜 喊話推廣到私人建物

台北市長柯文哲今天到東湖圖書館參觀「空中式體驗農場」綠屋頂，還戴上斗笠親自摘採作物。柯文哲說，他上任後就推廣田園城市，現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。