嚴抓改裝車 北市首度用35處車牌辨識系統取締違法行為

為保障民眾生活環境安寧，北市環保局結合警察機關、監理單位將於暑假周末夜間擴大執行「靜城專案」，針對常遭陳情改裝車輛噪音擾寧的市區道路，加強高噪音車輛取締作業；今年還將首度運用35處車牌辨識系統取締檢驗後又違法改裝排氣管的行為，藉由強化科技執法，有效遏阻改裝車輛噪音擾寧情形。

環保局指出，經通知到檢的噪音車輛，在檢驗合格後均會將車輛排氣管等影像資料上傳行政院環境保護署雲端資料庫，但仍有部分車主不斷違法改裝排氣管製造噪音擾民，在通知到檢時，先改回原廠排氣管通過檢驗後，再次違法改裝排氣管。

為有效遏止民眾違法行為，環保局針對遭民眾檢舉的噪音車輛及經攔查有改裝排氣管產生噪音的車輛，均會與雲端資料庫影像資料進行排氣管比對作業，如車輛經查驗後有再改裝排氣管產生噪音的行為，屬違反噪音管制法第8條及公告規定，可處3000元以上、3萬元以下罰鍰。

經統計，自2020年起至今年5月止，共通知到檢6537件，其中經檢測音量超標者175件、未到檢者1410件，皆已依據噪音管制法規定處1800元至3600元罰鍰。另也取締385件經到檢後再改裝排氣管產生噪音的違法行為；北市也將於暑假周末夜間擴大執行靜城專案，針對重點市區道路，採同日、同步多處執行噪音車的攔檢作業。