柯文哲參觀東湖綠屋頂體驗摘菜 喊話推廣到私人建物

台北市長柯文哲今天到東湖圖書館參觀「空中式體驗農場」綠屋頂，還戴上斗笠親自摘採作物。柯文哲說，他上任後就推廣田園城市，現在剩最後一哩路就是要推廣到私人建築物，東湖圖書館綠屋頂就是種子教師訓練場，他的任期剩半年，希望把這系統建好，因為政策還是需要連續。

柯文哲今天到東湖圖書館綠屋頂視察，屋頂上種植各種作物，有到手香、小黃瓜、地瓜等；柯文哲戴上斗笠體驗摘菜，他親自摘了玉米和萵苣，還不小心把紅色甜椒錯認為番茄，現場植人笑著指正他。

台北市產業發展局表示，產業局在內湖區設置東湖圖書館綠屋頂，從培訓綠屋頂「植」人開始，以從無到有、手把手培訓方式，教導植人們如何建置綠屋頂，今年5月底已完成第一批植人基礎課程訓練並接續實習認養盆缽栽種，期望以此為社區園圃產業萌芽起點，後續並鏈結相關產業一同發展。

柯文哲說，市府推行田園城市多年，現行綠屋頂示範基地已設置近百處，但最常見市民朋友困擾的問題即是想要成為屋頂農夫，卻不知從何下手照顧、培育，也不曉得如何取得相關素材，因此有了植人培訓所的概念產生，希望透過培訓課程讓設置綠屋頂園圃容易入門，同時也讓園圃相關產業可以在實做過程中得以讓市民朋友認識與鏈結發展。

產業局表示，東湖圖書館綠屋頂在去年底設置完成，基地面積500平方公尺，今年為增加市民學習成為城市農夫的機會，開始辦理培訓課程，一梯次為期四個月，其中一個月為課程教學，安排具專業農耕知識的農夫老師開設有關園藝基本六大常識、植物病蟲害防治、各類植物照顧法、植物營養教室等基礎課程，讓學員把基礎儲備。

產業局表示，後三個月則為在綠屋頂實習，由農夫老師帶領實習操作，透過實際種植，體驗各季節不同種類的植物栽培及應變，並且學員們可在屋頂上互相切磋學習、教學相長。目前已有約30位植人在現場種植了許多百香果、瓜類、香蕉樹、番茄、香草植物以及各式各樣的葉菜，才短短一個月就已有豐碩的成果。