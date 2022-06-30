北市公布酒駕累犯 男子拒測3次遭罰108萬元

台北市交通局今天表示，依酒駕新法規定，針對屢次酒駕或拒測違規再犯者，公布酒駕累犯者姓名等資料，其中，男子林然瓊3次酒駕拒測，共被開罰新台幣108萬元。

台北市交通局發布新聞資料指出，酒駕新法已於3月31日上路，針對屢次酒駕或拒測違規再犯者，自民國108年7月1日起算，10年內第2次累犯，除現行加重罰鍰、吊銷駕駛執照及道安講習等處分，並公布姓名、照片及違規事實。

交通局表示，交通事件裁決所依酒駕新法規定，公布第5次酒駕累犯名單，共3人，分別為邱鳳雄109年6月19日騎機車在新北市板橋區大仁街遭攔停，今年4月8日騎機車在台北市西園路被警方攔下開單，酒測值0.38；陳耀龍110年8月24日駕駛機車在桃園市龜山區萬壽路遭攔停，今年4月4日駕駛機車在台北市承德路被警攔下開單，酒測值0.45。

交通局指出，林然瓊是第3次酒駕拒測，分別為第1次於108年8月3日在台北市基隆路酒駕拒測，罰18萬；第2次於109年6月9日在北市松智路酒駕拒測，罰36萬；第3次於今年4月28日在北市基隆路酒駕拒測，罰54萬。

林然瓊酒駕拒測除吊銷駕照及參加道安講習外，第1次酒駕拒測，裁罰18萬，再犯者依前次罰鍰加18萬，林男3次酒駕拒測，累計罰鍰共108萬，第1次罰鍰18萬、第2次罰鍰36萬已繳納結清。

交通局表示，酒駕累犯資料已公告在官網酒駕及拒測累犯公布專區，公告內容依中央規定，裁決確定後公布汽機車駕駛人姓名、照片及違規事實等相關資訊。