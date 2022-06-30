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為大巨蛋喊話花敬群 柯文哲：勿為政黨利益犧牲國家利益

聯合報／ 記者徐偉真楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲(右3)。記者徐偉真／攝影
台北市長柯文哲(右3)。記者徐偉真／攝影

台北市政府和內政部大巨蛋爭議槓上，北市府日前透露將派官員拜會內政部。台北市長柯文哲今天再向內政部次長花敬群喊話，呼籲花敬群謹守政治原則，不要以少數人利益犧牲多數人利益，也不要為了政黨利益犧牲國家利益。

北市府表示，柯文哲計畫率市府團隊親自拜會內政部，正由雙方幕僚安排作業中，待確定相關細節後即正式通知，盼藉由面對面溝通，務實解決大彎北段及大巨蛋問題。

柯文哲今天出席「台北東湖綠屋頂植人培訓所」記者會，會前被媒體問到大巨蛋議題。

柯文哲說，北市府有送公文到內政部，還是希望把問題解決，所以市府願意去內政部看如何解決問題。

被媒體問到有什麼話要對花敬群喊話，柯文哲說，謹守政治的原則，不以少數人利益犧牲多數人利益，不以短期利益犧牲長期利益，最重要的是，不要為了政黨利益犧牲國家利益。

柯文哲說，他絕對不會把大巨蛋當作政績，他是來善後的，他來的時候大巨蛋就已經在那了，而且就是奇奇怪怪的，有本事就把它拆掉、沒本事就弄到可以用，不只有大巨蛋，大彎北段、社子島都一起解決。

內政部 柯文哲 大巨蛋

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