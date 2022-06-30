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芙蓉颱風今生成 新北推賣場防災專區 方便民眾防災採買

聯合報／ 記者王長鼎/新北即時報導
新北市政府推賣場防災專區，獲多家網路平台及實體賣場業者響應於颱風警報發布前幾日開設，方便民眾防災採買。圖／消防提供
新北市政府推賣場防災專區，獲多家網路平台及實體賣場業者響應於颱風警報發布前幾日開設，方便民眾防災採買。圖／消防提供

芙蓉颱風今天上午8時生成輕度颱風，未來將朝北轉向西北，進入中國大陸華南沿岸，雖非直接襲台，仍將為台灣帶來4、5天很不穩定的天氣。新北市政府推賣場防災專區，獲多家網路平台及實體賣場業者響應於颱風警報發布前幾日開設，方便民眾防災採買。

新北市消防局考量颱風季即將來臨，為落實民眾自主防災準備，配合內政部，邀請新北市各大賣場業者於賣場設置「防災專區」，提高民眾採買便利性，提早做好防災準備。

今年響應消防局推動設置防颱專區業者，包括在網路平臺部分有慈濟慈善基金會、露天拍賣、momo購物網、特力屋、東森得意購、全家行動購、Pchome網路家庭、樂購蝦皮、臺灣樂天、臺隆手創館、Yahoo奇摩購物等；實體賣場則家樂福、統一超商、大潤發、全聯實業、小北百貨、愛買量販、丸虎國際、金玉堂文具、遠企購物中心、DON DON DONKI唐吉訶德西門店及忠孝新生店等；其中樂購蝦皮、台灣樂天、Yahoo奇摩等3家網路賣場，已自今年6月1日起就開設防颱專區，其他網路平台或實體賣場專區開設的時間則依各家規劃於颱風警報發布前幾日開設。

消防局強調，「防災專區」的設置與推廣，用意是加強民眾落實防災各項準備，提高民眾備置防災用品及防災糧食的意願及便利性，落實自主防災準備，災害發生的時候就可以從容應對，減低災害時造成損失。

新北市政府推賣場防災專區，獲多家網路平台及實體賣場業者響應於颱風警報發布前幾日開設，方便民眾防災採買。圖／消防提供
新北市政府推賣場防災專區，獲多家網路平台及實體賣場業者響應於颱風警報發布前幾日開設，方便民眾防災採買。圖／消防提供
芙蓉颱風今天上午8時生成輕度颱風，雖非直接襲台，仍將為台灣帶來4、5天很不穩定的天氣。圖／翻攝中央氣象局
芙蓉颱風今天上午8時生成輕度颱風，雖非直接襲台，仍將為台灣帶來4、5天很不穩定的天氣。圖／翻攝中央氣象局

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