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恩恩爸列8疑問將加速法律行動 侯友宜：全力配合調查
恩恩案延燒，恩恩爸昨天在臉書上指出，不認為市府會提完整報告，強調他會加速法律行動，新北市長侯友宜今天受訪表示，家屬的心情他可以完全的理解，在司法的調查下，他們都會全力的配合。
恩恩爸臉書指出，要求新北市政府必須啟動行政調查， 這些問題都是新北市政府可以內部釐清的，不需要任何第三方的協助。
恩恩爸也列出8個疑問，包含：
1.誰制定新北這個SOP？
2.衛生局（衛生所）失聯的原因？
3.消防局和衛生局人員，對於病況的詢問太少，為何要不斷重複問個資？先進的防疫派遣系統在哪裡?4.衛生局和雙和醫院的通聯記錄和電話錄音，檔案紀錄在哪？
5.雙和當天有不收covid病患嗎？為什麼分隊還要回頭找勤務中心確認「不是有通報不收？」衛生局怎麼通報聯繫的？消防局救護科是怎麼布達的？
6.消防局第一通的接線值勤員有明確把恩恩意識不清狀況，轉達給施小姐嗎？當下勤務中心的指揮狀況如何？當日指揮官是誰？
7.第一通電話已經知道恩恩昏迷，為什麼沒有判斷要緊急派車處置，卻要我們打1922？
8. 恩恩血氧濃度，是以救護記錄表「無法量測」為準？還是以救護員無線電回報80為準？請消防局說明救護的SOP，以釐清恩恩救護時血氧數值的爭議
侯友宜今天上午前往新北市到宅照護隊慰問相關人員，侯友宜表示，家屬的心情他可以完全的理解，在司法的調查下，他們都會全力的配合。
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